¡A seguir revisando! Federativos aún no toman decisión clave tras el fracaso del Mundial

Luego de pasar casi un mes sin director deportivo tras la salida del mexicano Ignacio Hierro, en la Federación continúan analizando perfiles para el puesto.

¿Realmente está claro qué quiere la Federación en su nuevo director deportivo? Esa pregunta se la hizo Teletica.com a Gustavo Araya, secretario general deportivo la Fedefútbol, debido a que desde hace tiempo se vienen “revisando perfiles”.

“Está tan claro que precisamente por eso es que se está haciendo todo este análisis.

Ese es uno de los nombramientos más importantes que tiene en este momento la Federación Costarricense de Fútbol, y eso hace que se tenga que hacer un análisis bastante comedido, un análisis profundo, no únicamente una decisión antojadiza”, respondió Araya.

También, al administrativo de la Federación se le repreguntó si con Hierro se hizo ese mismo filtro para contratarlo.

“Sí, también se hizo ese análisis”, respondió.

—Y se falló con él (Hierro)…

“Yo no diría que se falló”, defendió Araya.

Y agregó: “Es el criterio, es el criterio de ustedes, muy respetado, lo respeto, pero a ver, cuando se hace el análisis, se analiza de dónde viene, qué ha hecho, cuál ha sido la situación que hay alrededor, el conocimiento internacional, el conocimiento de la Concacaf, los estudios, es decir, hay bastantes parámetros que se toman en cuenta y sí, claro, que con Ignacio se hizo”, añadió.

Sobre la labor de Hierro, Araya dijo que “yo creo que hoy sí no es el tema de ponerme a defender el trabajo que hizo don Ignacio o no, pero ciertamente, digamos, sí se hizo todo un análisis. También lo dije la vez pasada, evidentemente la no clasificación fue un tema importante que se tomó en cuenta para hacer una continuidad, pero había muchas otras cosas que también hace el director de partidos, que sí están, que sí se hicieron y que quedaron informes”.

La próxima semana está pactada una nueva reunión del Comité Ejecutivo.








