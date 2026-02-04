¿A qué llegó el Piojo Herrera al Proyecto Gol? Esto dijeron en la Fedefútbol

El extécnico de la Selección Nacional, Miguel “Piojo” Herrera, sorprendió a todos al verse este miércoles en las instalaciones del Proyecto Gol.

Teletica.com preguntó a la Dirección General de Migración y Extranjería y confirmó que el mexicano ingresó al país este 29 de enero.

Pese a que la Federación Costarricense de Fútbol no dio una posición oficial, el secretario Gustavo Araya explicó que fue una visita inesperada.

“No lo teníamos contemplado, para nada. Él anda haciendo los cierres de su vida personal y privada, son temas privados y él nos escribió para despedirse, pero estaba en el Comité Ejecutivo en ese momento, son temas personales”, aseveró Araya a Teletica Deportes.

Herrera explicó días atrás que tendría que venir a Costa Rica a realizar una serie de trámites personales y despedirse de algunos buenos amigos que dejó tras su paso con la Tricolor y que pese a fracasar con La Sele asegura se llevó una gran impresión del país.







