A La Sele la espera un llenazo

Todo está listo para que arranque la fase final de la eliminatoria de Concacaf hacia el Mundial 2026 y la Selección Nacional se encontrará un ambientazo en su primer partido.

La Tricolor debutará este viernes 5 de setiembre a las 8 p. m. ante Nicaragua en tierras pinoleras y desde ya se anuncia que ese país prepara una verdadera fiesta.

Incluso, la Federación de Fútbol en Nicaragua anunció que ya todos los boletos están vendidos para este juego.

Las entradas tenían un costo de 300 córdobas (cerca de 4.100 colones al tipo de cambio actual) y se agotaron en cuestión de siete días.

Este será el primer partido de la tercera fase de la eliminatoria y se disputará en el Estadio Nacional de Nicaragua a las 8 p. m.