¿A, B o C? ¿Contra cuál selección de EE. UU. empató La Sele?

Mucho se ha dicho en las últimas horas sobre si Costa Rica quedó eliminada de Copa Oro, en penales, frente a una Selección de Estados Unidos experimental o alternativa, por los convocados de Mauricio Pochettino.

Por ese motivo, en Teletica.com analizamos las convocatorias de los norteamericanos para el Mundial Qatar 2022, Copa América 2024, Liga de Naciones, Final Four y Copa Oro.

Se consideró Liga de Naciones debido a que EE. UU. siempre convoca la carga pesada a este torneo, máxime que está en consolidación de un equipo que va a ser anfitrión en el Mundial y por ende buscará una destacada participación.

Este medio verificó la convocatoria de los norteamericanos para esta Copa Oro en relación con los torneos anteriormente citados.

Se comparó no solo los 26 llamados por el técnico Mauricio Pochettino, si no los 23 que estuvieron en lista (los 15 que jugaron y los 8 que estuvieron en el banquillo) para el juego de la Tricolor ante la Selección de las Barras y las Estrellas.

De los 26 convocados por EE.UU. para enfrentar a Costa Rica:

Al observar esta imagen, si la hipótesis es que esta era una selección de EE. UU. experimental o alternativa, se puede sustraer que Pochettino tenía futbolistas hasta con experiencia mundialista en Copa Oro, por ejemplo. Incluso, hubo hasta seis jugadores con dos o más torneos que no jugaron frente a La Sele.

Cabe recordar que hace dos años, en la edición 2023, EE. UU. se presentó a Copa Oro con un cuadro alternativo. El técnico interino B.J. Callaghan reservó el equipo de gala para la Nations League y formó una nómina experimental para la Copa Oro, que acabó perdiendo por la vía de los penales ante Panamá.

La gran novedad de la Copa Oro 2025 era la aparición de varias estrellas norteamericanas en la lista preliminar de 60 jugadores. A tan solo un año de la Copa Mundial de Fútbol, el técnico Mauricio Pochettino parecía interesado en probar a sus mejores hombres.

Medios como The New York Times señalaron esta marcada diferencia entre la convocatoria experimental de Copa Oro 2023 y la convocatoria de mayor peso de Copa Oro 2025.

Las lesiones, el Mundial de Clubes y las pretensiones de algunas estrellas del combinado estadounidense impidieron a Pochettino contar con su mejor once. Sin embargo, cabe cuestionar si la planilla que enfrentó Costa Rica es tan alternativa como se piensa.



También hay que apuntar que el combinado norteamericano presentó bajas para este torneo como estas:



Sergiño Dest (PSV)

Christian Pulisic (Milan)

Antonee Robinson (Fulham)

Weston McKennie y Tim Weah (Juventus)

Situación que se puede comparar con las cinco bajas que también tuvo La Sele para el juego.

Jeyland Mitchell (Feyernood)

Manfred Ugalde (Spartak Moscú)

Ariel Lassiter (Portland Timbers)

Warren Madrigal (Saprissa)

Joseph Mora (Saprissa)



De los 15 futbolistas que sí vieron minutos ante La Sele, solo el 33% no tiene experiencia en un torneo previo con EE. UU. pero el 67% sí.



Un caso interesante es el del portero Matt Turner, ficha del Crystal Palace, quien fue suplente ante Costa Rica. Hay que tener claro que el entrenador es quien toma las decisiones y se inclinó por Matthew Freese, del New York City FC, para la titular y al final fue figura en los penales.

"Creo que tenemos muchos buenos jugadores y buenos porteros (...) Creo que Matt Turner tiene la experiencia necesaria porque jugó en el Mundial de 2022. Es un gran portero, pero el único problema en este torneo fue que Matt no jugó en toda la temporada y, por diferentes razones, queríamos ver a otro portero", dijo Pochettino en relación con este tema.

Al final, los ticos quedaron eliminados en penales, al caer frente a una selección que tenía futbolistas que perfectamente podrían ser parte de la nómina de las Barras y las Estrellas en el próximo Mundial 2026.

Algunos casos:



Luca de la Torres: El jugador de San Diego FC fue titular ante La Sele y estuvo convocado para el Mundial de Qatar 2022, Copa América 2024 y Liga de Naciones, aunque para este último torneo se anunció su convocatoria no participó por lesión.



Brenden Aaronson: El futbolista del Leeds United FC estuvo en el banquillo el pasado domingo y fue tomado en cuenta por su selección para Qatar 2022, Copa América 2024 y Liga de Naciones.



Haji Wright: Ficha del Coventry City FC también formó parte del combinado que estuvo en Qatar 2022, Copa América 2024 y Liga de Naciones. No estuvo en la banca en el compromiso ante la Tricolor, pero sí en convocatoria para Copa Oro.



Chris Richards: Figura del Crystal Palace FC de Inglaterra. El defensor estuvo en la titular contra Costa Rica y formó parte del equipo que afrontó Copa América 2024, Liga de Naciones, Final Four 2025 y Copa Oro.



Matt Turner: El portero del Crystal Palace FC de la Premier League estuvo en la banca al enfrentar a la Nacional y estuvo en la lista de convocados para Mundial de Qatar 2022, Copa América 2024, Liga de Naciones, Final Four 2025 y Copa Oro.



Tim Ream: El defensa de Charlotte FC fue titular el pasado domingo y es uno de los futbolistas que participó en Qatar 2022, Copa América 2024, Liga de Naciones, Final Four 2025 y Copa Oro.



Tyler Adams: El mediocampista del AFC Bournemouth también fue estelar contra Costa Rica y compitió en Qatar 2022, Copa América 2024, Liga de Naciones, Final Four 2025 y Copa Oro.



Otras consideraciones importantes.

El portero Matt Turner (Crystal Palace FC), los defensas Walker Zimmerman (Nashville SC) y Tim Ream (Charlotte FC); los volantes Luca de la Torre (San Diego FC), Tyler Adams (AFC Bournemouthy) y Brenden Aaronson (Leeds United FC); así como el delantero Haji Wright (Coventry City FC) estuvieron en Qatar 2022 y en Copa Oro 2025.

La pareja de centrales en el Mundial Qatar 2022 fue Ream-Zimmerman y en Copa América 2024 fue Ream-Richards. Los tres estaban en el partido contra Costa Rica.