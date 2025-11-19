A 12 horas del fracaso con La Sele, Osael Maroto no ha dicho ni "pío"

Los jugadores recibieron ayer todas las silbatinas, los abucheos y entre lágrimas algunos dieron la cara a los medios de comunicación.

Incluso, el propio Miguel Herrera salió cabizbajo y antes de la conferencia de prensa recibió la gritada de su vida por parte del público que se acercó cerca del lugar para gritarle.

Pero desde el palco, hubo otros que estuvieron alejados del escarnio público y que son igual de culpables que ellos y estos son los directivos, encabezados por el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto.

Tras 12 horas ya cumplidas, el jerarca de la Fedefútbol ni siquiera ha salido a dar la cara y no ha dicho “ni pío” luego de la eliminación más bochornosa en la historia de la Tricolor.

Una vez finalizado el juego y consumado el fracaso, Maroto se levantó de los palcos y se metió a la recepción y espero a que el Estadio Nacional se limpiara para bajar hacia los camerinos.

Maroto lo hizo acompañado de su mano derecha, el gerente de selecciones nacionales Ignacio Hierro, su compañero en tiempos que él dirigió al Sporting FC.

Ninguno de los dos se detuvo a hablar con los medios de comunicación, ni antes, ni después del partido.

Ya mientras el técnico Miguel Herrera hablaba de sentarse a analizar su contrato esta semana, cuando el mismo Maroto pudo decidir por un cambio de rumbo en setiembre anterior y tratar de evitar el fracaso, pero decidió continuar.

Mientras el Piojo se justificaba, el presidente tenía constantes reuniones, primero con el secretario Gustavo Araya y luego con el vicepresidente Sergio Hidalgo, además de estar en constantes llamadas telefónicas.

Teletica.com lo intentó contactar esta mañana vía telefónica, pero no contesto las llamadas.

Además, preguntó al departamento de prensa si habrá una declaración oficial, pero no hubo respuesta.

Lo único que hubo fue un risible comunicado de prensa de la federación que pidió apoyo para﻿ "reimpulsar el fútbol tico".﻿

Tras 12 horas de la eliminación, el máximo jerarca de la Fedefútbol se escuda en el silencio y no ha dicho ni pío del peor fiasco en la historia Tricolor.



