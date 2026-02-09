75 goles en seis partidos: la explosión ofensiva de las selecciones Sub-17

El histórico 26-0 que le propinó la Selección Sub-17 masculina de Costa Rica a su similar de Islas Vírgenes Británicas es una marca histórica para los ticos. La tunda llega en medio de una explosión ofensiva de los combinados menores, ya que la femenina también ha llenado de goles a sus rivales y entre ambos equipos suman 75 goles en seis partidos.

Este domingo, los dirigidos por Randall Azofeifa dieron un paso firme en el Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, con tantos de Paul González (5), Ethan Barley (4), Akenai Samuels (4), Santiago Quirós (3), Rachith Sáenz (2), Jeffrey Urbina (2), Kyan McDonald (2), además de Jorshuad Pilarte, Paul Jiménez, Marshal Araya y Johan Quesada.

26-0 marcador final.

La Selección sub 17 de Costa Rica impone una nueva marca en un juego oficial eliminatorio de cualquier categoría, su triunfo 26-0 es el más amplio también en torneos de CONCACAF oficiales sub 17. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) February 7, 2026

Días antes habían derrotado 9-0 a Islas Turcas y Caicos. Los goles llegaron por obra de Santiago Quirós, Akenai Samuels y Ethan Barley, quienes firmaron dobletes.

Además, se sumaron a la goleada Jorshuad Pilarte, Paul González y Kyan McDonald, completando una noche perfecta para el conjunto nacional.

Lo mostrado por los juveniles llega pocos días después de que la Selección Femenina Sub-17 entrara a la Ronda Final de las Clasificatorias Mundialistas gracias a 40 goles, recibiendo solo dos en contra.

La Primera Ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf se desarrolló entre el 24 de enero y el 2 de febrero en Managua, y allí las ticas vencieron a Islas Vírgenes Británicas (16-0), Anguila (13-0), Granada (8-1) y Cuba (3-1).

El ataque del combinado de Edgar Rodríguez lo lideraron Nubia Medina y Lucía Paniagua, cada una con 12 goles.

El resto de las 40 dianas llegaron por intermedio de Cameron Mora, Emma Azofeifa y Nicole Hernández, cada una con tres, acompañadas por Avril Pérez, Gilliam López, Isska Chaverri, Celeste González, Stacy Venegas, Isabella Marín y Valentina Vargas.

Al equipo masculino le falta un partido, este martes ante Puerto Rico, que en el papel se muestra como un rival más complicado.



El combinado femenino y el masculino están en búsqueda de sellar boletos a sus respectivos Mundiales.





​