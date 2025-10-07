18 mil aficionados esperan a La Sele en San Pedro Sula

Con cierta sorpresa, días atrás Honduras anunció que el encuentro ante la Selección Nacional de Costa Rica este jueves se jugará en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, y no en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los hondureños saben que La Bombonerita, con capacidad para unos 18.000 aficionados, es una plaza complicada.

Ubicada en el departamento de Cortés, a unas tres horas de la capital, San Pedro Sula es una de las ciudades más grandes de la región, con una población cercana a 1.2 millones de habitantes.

El Francisco Morazán es la casa del Real Club Deportivo España y, en algunas ocasiones, también del Marathón.

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) confirmó que ya se vendieron todas las entradas para el partido de este jueves.

El entrenador del Real España, Jeaustin Campos, comentó:

“Costa Rica lleva más gente experimentada, tal vez pueda resistir el ambiente de acá. Los jóvenes ticos están jugando en Europa, pero no es lo mismo jugar acá”.

Por su parte, el periodista Juan Ulloa, de Teletica Deportes, enviado especial a cubrir el cotejo, señaló sobre los aficionados sampedranos:

“Viven fútbol, son muy apasionados”.