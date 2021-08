Sherman Guity: "La vibra se siente desde aquí, me mantienen motivado, me siento poderoso"

Sherman Guity aseguró que sintió mucha ansiedad previa a su prueba de 100 metros, en la que ganó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Asegura que siguió al pie de la letra lo que su entrenador Emmanuel Chanto le pidió: realizar una buena salida para agarrar podio.

Guity atendió a los medios de comunicación vía remota desde Tokio, donde no ocultó su alegría por todo el apoyo recibido por los ticos que festejaron este lunes la primera medalla paralímpica en la historia de Costa Rica.

“La vibra se siente desde aquí, me mantienen motivado, me siento poderoso y muchas gracias a los que me apoyan y que de verdad la vibra se siente desde aquí.

“Me siento muy bien que mi nombre ande por todo Costa Rica, pues para eso me esforcé mucho, me gusta ser el número uno y por eso vine aquí a darlo todo”, indicó.

Lea también Juegos Olímpicos Sherman Guity: una plata como premio a la convicción y perseverancia En 2017 un accidente le cambió la vida, pero lejos de rendirse salió adelante no sin antes sortear una sanción por dopaje que lo hizo volver antes de Tokio.

El paratleta asegura que corrió con todas sus fuerzas y llevó la carrera tal y como la tenía planeada pese a los nervios normales del evento.

“Me tuve que controlar y no tuve que dejar que la ansiedad se me subiera y me puse a caminar por el pasillo.

“Esos 100 metros fueron muy intensos y la verdad en lo único que estaba pensando es en dar todo, teníamos menos de un día para mejorar la salida y eso hicimos y pude salir un poco mejor y ahí fue donde conseguí unas centésimas valiosas sobre su carrera, fue increíble cuando vi mi nombre en el medallero”, explicó el para atleta.

Guity se colgó la medalla con el mejor tiempo de su carrera, 10.78, solo superado por el alemán Felix Streng y por delante del británico Jonnie Peacock, quien es todo un referente del deporte paralímpico a quien el tico describió como “uno de los mejores” y detalló que “para mí ganarle a él fue increíble”.

El tico destacó la fortaleza mental que consiguió gracias a los entrenamientos junto a otras destacadas figuras del atletismo nacional como Gerald Drummond, Nery Brenes y Emmanuel Niño.

“Estuve mucho tiempo sancionado y lo bueno es que entrené con grandes atletas como Gerald (Drummond) y eso me ha ayudado mucho para foguearme.

“Ellos siempre me han apoyado. En el equipo nadie es pobrecito, todo le tiene que dar uno, correr junto a ellos, tengo que correr mucho para pegármeles a ellos pues son muy rápidos”, mencionó.

Por otra medalla en su prueba “favorita”.

La acción de Sherman en Tokio no queda ahí, pues este viernes buscará clasificar a la final de los 200 metros planos T64 lo que podría llevarlo a luchar por otra medalla.

Eso sí, admite que su sueño es conseguir la presea, aunque respeta a todos sus rivales pese a que correrá en su prueba de mayor agrado.

Lea también Juegos Olímpicos Entrenador de Sherman Guity: "La suspensión fue un balde de agua fría que pudimos solventar" Emmanuel Chanto asegura que aún están sorprendidos por la forma en la que Guity consiguió este lunes la medalla de plata.

“No tengo palabras para decir lo que sentí, gané y eso demuestra que todo mi esfuerzo no ha sido en vano y que pude conseguir la medalla y ya mañana tengo que entrenar y luego descansar un poco pues hay que correr muy inteligente los 200 metros pues tengo muy poco tiempo entre la semifinal y la final”, indicó.

Guity sabe que los 200 m le permiten programar la carrera de mejor forma y si tiene una mala salida, podría recomponer en el camino.

“Me gusta mucho los 100 metros, pero mi prueba favorita son los 200 así que vamos a ver qué sucede. Mi entrenador Emmanuel Chanto me dijo que si no mejoraba la salida no había medalla, siempre fue sincero y me lo dijo. Lo bueno es que un 200 m tengo tiempo de que sí salí mal tengo que corregir, tengo bastante tiempo para hacerlo y espero no cometer ese error en esta prueba”, dijo el tico quien también admitió que conforme avanza el día de la carrera se sube la adrenalina y se pasa muy nervioso en la previa.

Finalmente, Sherman se mostró muy contento por servir de motivación para todo un país y sobre todo a la población que tiene alguna discapacidad.

“Siento que se ha dado mucho apoyo, pero hay muchos que también necesitan apoyo y tienen talento, pero necesitan más impulso para desarrollar ese talento.

“Me siento como una inspiración y espero hacerlo para mucha gente que tiene muchos problemas a superarse, demostrarles que sí se puede y que puede cumplir sus sueños. Si usted lo quiere lo puede lograr, que luchen por sus sueños y no importa lo que la gente le diga, haga lo que quiera”, concluyó el medallista de plata.

Sherman afrontará su segunda prueba en los 200 m de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 este viernes a partir de las 6:30 p. m., hora de Costa Rica.