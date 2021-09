Sherman Guity clasifica a la final de 200 metros tras romper récord paralímpico

El velocista costarricense Sherman Guity logró este viernes la clasificación a la final de los 200 metros categoría T64.

Además, logró el récord paralímpico de la categoría en los Juegos Paralímpicos de Tokio.



Sherman se ubicó primero en su heat con un tiempo de 21.85, su mejor tiempo y nuevo récord paralímpico. Antes de esa competencia el mejor registro del tico había sido 22.65.

Lea también Juegos Olímpicos Sherman Guity: "La vibra se siente desde aquí, me mantienen motivado, me siento poderoso"

“Me gusta mucho los 100 metros, pero mi prueba favorita son los 200 así que vamos a ver qué sucede. Mi entrenador Emmanuel Chanto me dijo que si no mejoraba la salida no había medalla, siempre fue sincero y me lo dijo. Lo bueno es que un 200 m tengo tiempo de que sí salí mal tengo que corregir, tengo bastante tiempo para hacerlo y espero no cometer ese error en esta prueba”, había dicho el tico días atrás, quien también admitió que conforme avanza el día de la carrera se sube la adrenalina y se pasa muy nervioso en la previa.



El nacional corrió por el carril tres en el segundo heat eliminatorio y enfrentó a los estadounidenses Jarryd Wallce y Jonathan Gore; al holandés Levi Vloet y al libanés Arz Zahreddine.



Los primeros tres paratletas de cada heat clasifican a la final, así como los dos mejores tiempos.

Con la clasificación de Sherman, el país de nuevo está a las puertas de una segunda medalla histórica, tras la plata conseguida por Guity en los 100 metros T64.

Guity competirá en la final este sábado a las 5:15 a. m. hora de Costa Rica.