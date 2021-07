Rayssa Leal, la joven skater convertida en "pequeña hada" de Brasil

Bautizada desde niña 'Fadinha' (pequeña hada), a Rayssa Leal todo parece salirle por arte de magia: a sus 13 años ganó el lunes la medalla de plata de 'skate street' en los Juegos de Tokio y se convirtió en un símbolo nacional.

"Todavía no me lo creo, parece que fue un hito histórico. Saber que había muchas otras personas que se entrenaron durante años para estar aquí, no solo para el skate, y haber logrado llevar una medalla para Brasil, es muy gratificante", dijo a TV Globo la joven tras la prueba en la cual el oro fue a manos de la japonesa Momiji Nishiya.

"¡Es muy loco! Al principio, mi madre y mi padre me apoyaban. Dimos la cara y tuvimos valor para estar aquí", agregó la adolescente nacida en Imperatriz (estado de Maranhao, nordeste) el 4 de enero de 2008.

Rayssa dio que hablar desde 2015, con apenas 7 años, cuando vestida como el hada Campanita de Peter Pan logró hacer un 'heelflip', una de las maniobras más difíciles con una patineta, filmado y divulgado en internet.

Esa prestación, que le valió el apodo de Fadinha, fue vista por el estadounidense Tony Hawk, considerado el mejor skater de todos los tiempos, quien decidió "apadrinarla".

Desde entonces, su progresión no paró.

Los resultados de Tokio marcan sin embargo una decepción para Brasil, que aspiraba a ocupar el podio por entero con la joven prodigio y sus dos amigas Pamela Rosa y Leticia Bufoni.

Pero debió contentarse con la plata, ya que el bronce fue también para una joven nipona, Funa Nekayama.

El resultado encendió pese a todo las redes sociales, con un grado de adhesión que hace tiempo no se veía en Brasil. La propia Seleção de fútbol fue ignorada, cuando no criticada, durante la reciente Copa América, que se realizó en Brasil pese a la pandemia que ya mató a más de medio millón de personas en el país.

"¡Qué emocionante, qué lindo, felicidades emperatriz de Maranhao, felicidades 'hadita', tu montoncito de pirilim-pimpim [el polvo mágico esparcido por Campanita] enorgulleció a muchos brasileños y rescató nuestra bandera!", tuiteó la popular cantante Xuxa.

Xuxa apuntó contra el gobierno de Jair Bolsonaro, criticado por sus cuestionamientos sobre la eficacia del uso de máscaras y de la vacunación contra el covid.

Rayssa "no es de este gobierno negacionista y tantas otras cosas desagradables. ¡La bandera es tuya, es nuestra! ¡Felicidades!", escribió.

Unas consideraciones que no impidieron al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario ultraderechista, resaltar el logro del skate brasileño, que el domingo tuvo su primera medalla de plata gracias a Kelvin Hoefler.

"El skate brasileño sigue tirando onda en la primera olimpiada de este deporte. Otro ejemplo para quien cree en el deporte como medio de vida y orgullo nacional", escribió.

"¡Felicitaciones, Fadinha", tuiteó por su parte el Instituto Lula, del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.