Las reflexiones de Kenneth Tencio luego de terminar cuarto en Tokio

El costarricense Kenneth Tencio, cuarto en la prueba del BMX Freestyle de Tokio-2020, se felicitó porque esta disciplina sea olímpica, lo que ayudará a que se deje de ver a sus practicantes "como delincuentes".

"Yo era una de las personas que más contento estaba porque este deporte fuera olímpico, porque cuando empecé nos perseguían por las carreteras, nos veían como delincuentes", aseguró el tico en zona mixta.

"Yo siempre me identifiqué con comer bien, con entrenar, con dormir lo que necesitaba para estar en las mejores condiciones. Soy 100% apasionado por esto y saber que ahora este deporte es 100% olímpico me hace sentir como el atleta con el que me identificaba desde el principio", destacó.

Sobre su cuarto puesto, a tres décimas del podio, comentó que le dejó sentimientos encontrados: "Por un lado me ha quedado corregir algo mínimo para poder conseguir esa medalla, pero por el otro lado estoy muy satisfecho porque pude completar las dos rondas que tenía pensadas y dimos lo mejor hasta el final".

​"Soy el 4º del mundo y que por unas décimas no he obtenido la medalla lo que me hace es que me entren más ganas de seguir luchando, que sé que estoy ahí pellizcándola, que les di batalla y que (los rivales) tenían miedo", añadió Tencio, que a sus 27 años ya piensa en París-2024.

"Ya tengo las instalaciones, la experiencia de estos Juegos y lo que hace es sumar y sumar y me motiva un montón para seguir trabajando duro", concluyó Tencio, uno de los cuatro 'riders' en superar los 90 puntos junto a los tres integrantes del podio, el australiano Logan Martin (oro), el venezolano Daniel Dhers (plata) y el británico Declan Brooks (bronce).