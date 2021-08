Entrenador de Sherman Guity: "La suspensión fue un balde de agua fría que pudimos solventar"

Entre la alegría, el shock del resultado y los quehaceres del hogar, el entrenador de Sherman Guity vivió desde Costa Rica muy emocionado por la plata conseguida este lunes por su pupilo.

Chanto se mostró muy contento y hasta sorprendido de ver como Guity tuvo su retorno al máximo nivel con una histórica medalla de plata en la prueba de los 100 metros planos de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“De nuestra parte, ambos estamos muy contentos con lo que se logró, creo que como personas que estamos en el deporte del rendimiento, uno busca, más y más”, comenzó explicando el encargado de pulir al atleta paralímpico.

Lea también Juegos Olímpicos Tico Sherman Guity gana medalla de plata en Juegos Paralímpicos de Tokio El paratleta se llevó el segundo lugar con un tiempo de 10.78 segundos.

Chanto aseguró que habló con Sherman a la medianoche de este lunes y le brindó los puntos de mejora de cara a la final de los 100 metros.

“Este lunes en la madrugada, después de la competencia de ayer hablamos a cerca de lo que se dio en la semifinal y de cómo podíamos mejorar para la final. Creo que el punto a mejorar se logró y lo logramos mejorar totalmente y se dio el resultado y pudimos bajar más los tiempos”, indicó el técnico.

El entrenador mencionó que el traslado de las justas por la pandemia fue fundamental para que el tico pudiera competir pues admite que de lo contrario “no nos hubiera dado chance de estar en Tokio, creo que fue una parte positiva de tanto negativo que ha pasado”.

“La suspensión fue un balde de agua fría que al final pudimos solventar. Teníamos dos años sin competir y la verdad que para comenzar temporada tras dos años es un excelente resultado, tal vez si no hubiera sido así, tal vez pudiéramos haber corrido mejor, no sé”, explicó.

Lea también Juegos Olímpicos Sherman Guity celebra su medalla por todo lo alto: "Gracias Costa Rica" El tico consiguió su mejor marca al registrar 10.78 en los 100 metros de la categoría T64 de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y dejarse así la plata.

El trabajo mental fue poco con el para atleta costarricense, pues según él, Sherman es muy sólido en esa parte al ser una “persona super neutra” de ahí que es muy fácil enfocarlo rápido en los objetivos de las prácticas.

Además, admite que fue un punto alto contar con gran experiencia como parte de su grupo de trabajo.

“El equipo como tal de entrenamiento es positivo y eso le ayudó a estar en un buen estado físico. No es lo mismo entrenar solo que tener un equipo con Nery Brenes, con Gerald Drummond o Emanuel Niño, gente que es de lo mejor de Centroamérica y que estuvieron empujándolo en los entrenamientos no solo en su parte física, si no en la parte mental”, aseveró.

Chanto admitió que aún no se había podido comunicar con Guity tras su medalla de plata pues los quehaceres del hogar y las carreras matutinas lo mantuvieron ocupado, además estaba esperando a que el tico estuviera ya en la Villa Olímpica.

“Él hizo lo que tenía que hacer y en lo que hablemos vamos a hacer borrón y cuenta nueva pues tenemos una carrera en cuatro días”.

Lea también Juegos Olímpicos Así vivieron los ticos en la Villa Olímpica la medalla de plata de Sherman Guity Los para atletas olímpicos costarricenses se reunieron para ver la prueba por la señal de la televisión japonesa.

Precisamente, Sherman Guity buscará la final de los 200 metros en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 este viernes a partir de las 6:30 p. m. hora de Costa Rica.

“Las expectativas de ambos son altas y si podemos decirle a todos que Sherman va a ser lo mejor y yo voy a poner de mi parte y planear bien la estrategia, final y semifinal el mismo día, así que hay que guardar muchas fuerzas”, concluyó.