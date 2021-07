CON y Federación de Surf dan su versión sobre caso de Cali Muñoz

El segundo ‘heat’ del surf masculino en Tokio 2020 se compitió sin el tico Cali Muñoz, quien la noche del viernes recibió una invitación de última hora para participar. Al momento en que los surfistas salían al mar, el nacional se encontraba de camino a Japón.



Cali recibió múltiples ayudas para poder viajar, pero al final los tiempos no calzaron.

Se habló de la posibilidad de que la organización atrasara esta segunda ronda de competencia, pero esto no se dio y el abogado del atleta aseguró que no se reprogramó el ‘heat’ porque el presidente del Comité Olímpico Nacional (CON) no envió una carta para que esto se cristalizara, según le explicó al periódico La Nación.

En horas de la madrugada de este domingo, tanto el CON como la Federación de Surf dieron sus versiones sobre el caso.

La Oficina de Prensa del CON presentó la carta enviada, solicitándole a Isa Surf permitir un “periodo de espera” para que Muñoz pudiera completar su viaje e indicó mediante un comunicado lo siguiente:

“El presidente de la Federación de Surf de Costa Rica, Mario Ríos, le indica al Presidente del Comité Olímpico que le han informado de la Federación Internacional que si se envía una solicitud del Comité Olímpico Nacional podrían atrasar el segundo heat. A las 12:36 p. m. (hora de Tokio) del 25 de julio, el presidente del CON envía la misiva CON-CRC-511-2021 solicitando a la Federación Internacional de Surf aplazar el heat del atleta Carlos Muñoz. El CON no recibe respuesta, ya que nunca fue una posibilidad real que la organización aplazara la programación de un evento olímpico por un atleta”.

Lea también Juegos Olímpicos Surfista Cali Muñoz finalmente no pudo competir en Tokio 2020 Pese a toda la odisea, el tico ni siquiera ha llegado a Japón y ya quedó eliminado sin participar.

Otro punto abordado por el CON se refiere a la serie de boletos aéreos comprados para que Muñoz llegara a Asia, luego de que este perdiera su conexión y se atrasara más su periplo contrarreloj.

“A las 3:00 p. m. (hora de Tokio) el CON compra los boletos para Carlos Muñoz en una ruta segura y con los tiempos claros para la conexión. No obstante, la Federación de Surf de Costa Rica compra otros boletos con solo una hora de tiempo para realizar la conexión en Los Ángeles y en aerolíneas distintas, ya que, según su criterio, con ese itinerario el surfista llegaría el día 26 de julio a las 5 a. m. El CON advierte que una hora de tránsito en Los Ángeles no es suficiente para hacer el trasbordo, aún así la Federación decide enviarlo por esa ruta y efectivamente pierde el vuelo de conexión”, explica el Comité.

El comunicado señala, además, que “tanto el Comité Olímpico Nacional como la Federación de Surf de Costa Rica y el atleta Carlos Muñoz hicieron lo humanamente posible para garantizar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero por el poco espacio de tiempo entre el viaje y el inicio de la competencia no se logró”.

Repase a continuación las declaraciones de Henry Núñez del CON y de Mario Ríos de la Federación de Surf.