Comité Cantonal de Cartago abrió las puertas de sus instalaciones

Desde el pasado 1° de noviembre, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago abrió las puertas del Polideportivo, para el disfrute de todos sus usuarios, además de poner a disposición las instalaciones del inmueble.



La reapertura de actividades son las clases gratuitas de aquazumba y spinning, con horarios preferenciales para los adultos mayores, así como el alquiler de las canchas de tenis de campo y fútbol 5.

Además, se habilitaron las clases gratuitas de las escuelitas de fútbol para niñas y niños del cantón.



La junta directiva, encabezada por su presidente, Francisco Valverde, explicó que se realiza un trabajo en conjunto con los funcionarios y municipalidad de la provincia en busca de poner el deporte del cantón en los lugares que merecen.



“Para nosotros ha sido una alegría volverle a dar apertura al comité, donde hemos pedido perdón a los atletas que se han tenido que ir porque en algún momento no se le dieron las condiciones adecuadas, por eso abrimos las puertas a todos aquellos que quieran representarnos”, explicó Valverde.



Desde la llegada de Valverde a la presidencia, el comité ha intentado darle un giro a las actividades deportivas y recreativas, ya que junto a la nueva directiva iniciaron con la reapertura en este mes de noviembre.



“Estamos arrancando con una planificación 2022 dejando en claro que no es solo un tema de juegos nacionales, si no queremos dar a entender que es un tema de la ciudadanía en general, por lo que hemos abierto diferentes canales de comunicación para construir una nueva era de deporte”, concluyó el jerarca.



Además de la reapertura de actividades, el comité dio a conocer los nombres de los profesionales que conforman las diferentes comisiones, donde destacan deportistas como Randall el “Chiqui” Brenes y el campeón mundial David “Medallita” Jiménez en la comisión deportiva y asesoría externa.