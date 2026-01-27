“Gracias por llevarse los desechos”: PUSC reacciona tras adhesión de Bojorges a Laura Fernández

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) reaccionó fuertemente tras la sorpresiva adhesión del que era su diputado, Leslye Rubén Bojorges León, al partido Pueblo Soberano y su candidata Laura Fernández.

“¡Gracias Laura! Por llevarse los desechos”, posteó el partido en sus redes sociales.

Bojorges hizo un video donde aseguró que la política tradicional se ha unido para obstaculizar el surgimiento de una “nueva era” en la que el pueblo sea protagonista. “Los políticos mañosos ya no tienen ideales y se aliaron por temor a quedarse sin el poder que siempre han tenido”, expresó.

Por su parte, el PUSC recordó que el partido de Fernández tiene “más de 50 causas penales abiertas entre sus candidatos” y que “hoy suman cinco más con alguien que nuestro candidato expulsó de su campaña. Así se ve 'el cambio' que prometían”.

Bojorges calificó este momento como histórico para Costa Rica, al que denominó la “fundación de la Tercera República” y destacó su cercanía con Rodrigo Chaves y Laura Fernández, a quienes describió como líderes de una nueva etapa política.

Para Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC, el diputado “mostró su verdadera cara frente a todos los costarricenses, tras fracasar en su intentona de infiltrarse como candidato. Su salida por la puerta de atrás, fortalece y evidencia aún más el proceso de renovación de nuestro Partido. Por algo se le tenía totalmente fuera de la campaña. Él ejerció su derecho de irse y nosotros nos alegramos de que finalmente lo hiciera”, declaró Hidalgo.

Bojorges fue separado de la campaña de Hidalgo, ya que el candidato dijo que sobre él pesaban “múltiples cuestionamientos éticos y legales" tras figurar como imputado en un caso “Richter”, donde es investigado por presunto tráfico de influencias.

