El inesperado ataque de Hidalgo a Aguilar que calentó ‘El Debate Final’ de Teletica

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sorprendió, este jueves, con un inesperado ataque al aspirante de Avanza, José Aguilar, en medio de El Debate Final de Teletica.

Aguilar concentró buena parte de su tiempo a cuestionar que el resto de los candidatos presentes son parte de la “política tradicional”, a la que culpó de la precaria situación que enfrenta el país en materias como Educación y Seguridad.

Eso fue aprovechado por Hidalgo, quien le recordó al aspirante de Avanza que su tío y asesor, el exministro Fernando Berrocal, fue excluido del segundo Gobierno de Óscar Arias (2006-2010) en medio de un escándalo de presunta corrupción.

“Usted ha insistido muchísimo el tema de la corrupción en los partidos tradicionales, pero no es cierto que uno de sus principales asesores es su tío, quien tuvo que renunciar de un gobierno como ministro de Seguridad por un enorme caso de corrupción que involucraba la compra de chalecos de seguridad, probablemente los chalecos de seguridad que usted utiliza en sus comerciales”, aseveró.

Efectivamente, Berrocal renunció a su cargo luego de que, durante su mandato, se gestionó la compra de chalecos antibalas y otro equipo de Seguridad por $2.5 millones a una empresa española sin que mediara una licitación pública.

“Efectivamente, fue un ministro que logró récords en la incautación de drogas, que se jugó la vida y efectivamente denunció grandes problemas de corrupción del ministro de Seguridad anterior, que era del PUSC, cuando se estaban negociando los votos del TLC y tuvieron una disputa y le pidieron la renuncia.

"Pero esos récords de lo que hacía Liberación antes eso le corresponde a ellos, y costarricenses, nuevamente, no se dejen distraer, todos estos partidos tradicionales que han dicho siempre que van a cambiar las cosas terminan igual, con escándalos de corrupción”, respondió Aguilar.

Los cuestionamientos entre candidatos abundaron en el formato abierto del debate, especialmente contra Álvaro Ramos y Claudia Dobles, quienes hasta ahora lideran la intención de voto entre el numeroso bloque de la oposición.

