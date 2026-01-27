Bojorges anuncia adhesión a Laura Fernández y candidato del PUSC responde

A pocos días de las elecciones presidenciales, el diputado Leslye Rubén Bojorges León, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sorprendió al anunciar su adhesión a la candidatura de Laura Fernández y al partido Pueblo Soberano.

Bojorges aseguró que la política tradicional se ha unido para obstaculizar el surgimiento de una “nueva era” en la que el pueblo sea protagonista. “Los políticos mañosos ya no tienen ideales y se aliaron por temor a quedarse sin el poder que siempre han tenido”, expresó.

El legislador calificó este momento como histórico para Costa Rica, al que denominó la “fundación de la Tercera República” y destacó su cercanía con Rodrigo Chaves y Laura Fernández, a quienes describió como líderes de una nueva etapa política.

“Hoy decido unirme a los jaguares, levanto la bandera de Pueblo Soberano y les pido a los costarricenses que no tengan miedo de darle 40 diputados a Laura Fernández”, afirmó.

El diputado también recordó logros históricos como la abolición del ejército por José Figueres y las garantías sociales impulsadas por Rafael Ángel Calderón Guardia, comparando esos hitos con lo que considera el inicio de una nueva era política.

Críticas desde la oposición

La adhesión generó reacciones inmediatas. Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), arremetió contra Bojorges y celebró su salida. “Leslye Bojorges ha mostrado hoy su verdadera cara frente a todos los costarricenses, tras fracasar en su intentona de infiltrarse como candidato.

“Su salida por la puerta de atrás, fortalece y evidencia aún más el proceso de renovación de nuestro Partido. Por algo se le tenía totalmente fuera de la campaña. Él ejerció su derecho de irse y nosotros nos alegramos de que finalmente lo hiciera”, declaró Hidalgo.