José Aguilar denuncia supuestas amenazas del Gobierno: “Si me matan, que me maten”

El candidato presidencial del Partido Avanza, José Aguilar, denunció este lunes que partidarios suyos han recibido “amenazas y chantajes” desde el Gobierno de Rodrigo Chaves para no apoyarlo o financiar su campaña.

Lo dijo en medio de una entrevista en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, en el que participó esta mañana.

"Esto lo digo en el mismo espíritu de defender la democracia: las personas que se han acercado han sido llamadas con amenazas para disuadirlos a participar y apoyarnos, diciendo que les van a cerrar los negocios, que van a tener repercusiones personales. Incluso, gente que había estado anuente a apoyarnos comprando bonos, los han llamado personalmente y los han amenazado”, aseveró.

Aguilar, acto seguido, respondió de dónde vienen esas supuestas amenazas.

“Yo no tengo dudas de que vienen del actual Gobierno en el poder, lo cual es una alerta para los costarricenses de que si esta continuidad se mantiene... Y nada más los invito respetuosamente a considerar la lista de personas que están encabezando las diputaciones, por ejemplo, revisen el currículo del señor que por Alajuela (en referencia a José Miguel Villalobos).

“¿Queremos ese tipo de líderes en la Asamblea Legislativa? ¿En el Primer Poder de la República? ¿Queremos estar con este tipo de amenazas que les estoy diciendo porque lo hemos vivido, yo doy fe de que esto está pasando, o queremos un país seguro, respetuoso, sano? Hay que tomar esa decisión”, aseveró.

Minutos después, el aspirante amplió esas declaraciones mediante un pronunciamiento a la prensa nacional.

Ahí precisó que parte de las amenazas que sus partidarios han recibido es que “les van a caer con Tributación, con la Caja o que le van a dificultar sus trabajos”.

Aguilar hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar y hacerlo sin miedo.



