Sporting goleó a un Jicaral que vive con la sombra del descenso muy cerca

Sporting goleó 3-0 a un Jicaral que no levanta de la mano de Mauricio Montero, en el partido que abrió la quinta fecha del Clausura 2020.

Roy Miller (40'), Jonathan Martínez (44') y Harry Rojas (59') se encargaron de marcarle a los jicaraleños.

El tanto de Miller fue de táctica fija, mientras los otros dos fueron jugadas en las que se atacó el espacio entre líneas.

Caso curioso el de Rojas, pues se fue expulsado tan solo un minuto después de anotar el tercer tanto del compromiso. Harry le metió un cabezazo a Luis Obando en una acción y el árbitro Pedro Navarro le mostró la cartulina roja.

​Los dirigidos por José Giacone sí se mostraron más como un conjunto en este partido. Aprovecharon la pasividad en la marca rival y no padecieron en defensa.

Por su parte, el equipo del Chunche no carburó en su visita a la capital. No se encontró en el campo y no generó ni siquiera una acción de real peligro en el arco defendido por Adonis Pineda, quien es el guardameta titular en este torneo para Sporting.

El compromiso contó con la presencia en las gradas de Ángel Catalina, gerente deportivo del Saprissa, en las gradas del estadio Cuty Monge.

Con este triunfo, Giacone y compañía se ubican en la sexta posición con cuatro puntos, mientras los de la Península son décimos con tres unidades.

Sporting goleó a Jicaral en el Cuty Monge. Foto: Prensa Sporting





La realidad para los jicaraleños es que tienen que jugar con el tema de la permanencia este semestre, pero el Clausura comenzó cuesta arriba.

Por el momento son últimos con 23 puntos, cuatro menos que Guanacasteca y a cinco de Guadalupe.