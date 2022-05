Mauricio Solís asegura que el golpe del descenso afectaría al talento joven de Jicaral

Jicaral está en ascuas. Su destino no está en sus manos, depende únicamente de lo que pueda realizar Guanacasteca ante Cartaginés en el Fello Meza.

De puntuar la ADG en Cartago, automáticamente Jicaral descenderá a la Liga de Ascenso, pese al bravo triunfo que consiguieron ante Pérez Zeledón (2-1) este miércoles.

“No somos un grupo conformista, somos un grupo que siempre aspira a más cosas, pero cuando se consigue un triunfo tan importante como este hay que celebrarlo también, el triunfo es meritorio ante un equipo que luchó bien y que no nos regaló nada, el triunfo es más meritorio.

“Me siento alegre por el trabajo del equipo y esperamos que nos alcance para el próximo domingo”, expresó Solís en declaraciones transmitidas por la televisora Tigo Sports.

Sin embargo, el técnico reconoció que la posibilidad de perder la categoría hoy mismo podría ser un duro golpe para el proyecto que tanto se ha trabajado en la Península.

“Me dolería que descendamos por la cantidad de jóvenes que se perdería, pues mucho de ellos aprovechan las instalaciones que tienen, la calidad de canchas, gimnasio bien armado, me daría mucho pesar por estos jóvenes y por el grupo que tenemos ahorita que ha luchado mucho”, expresó.

Finalmente, Solís confirmó que pase lo que pase le gustaría continuar como entrenador de Jicaral, aunque eso dependerá de la directiva.

“Lo he tomado como un gran reto y una gran experiencia, creo que el hecho de pelear estas instancias lo hace a uno madurar muchísimo.

“Siempre he aspirado a llegar a ser técnico y he ido quemando etapas, en un momento me apresuré y aprendí mucho de eso, ahora he madurado mucho y quemado muchas etapas, así que me gustaría seguir como técnico”, finalizó.

De perder Guanacasteca ante Cartaginés, Jicaral vivirá una verdadera final el próximo domingo cuando reciba al Cartaginés en un partido donde se jugarían la vida.