Mauricio Montero: "El torneo hay que enfrentarlo sin llorar, hay que competir"

El técnico de Jicaral, Mauricio Montero, se mostró satisfecho tras el empate 1-1 ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.

Montero hizo énfasis a la poca recuperación que tuvo su equipo para este compromiso tras el empate 2-2 contra Guanacasteca el pasado miércoles.

"Hicimos un buen partido, muy táctico y con mucho orden. Dichosamente nos salió. La clave fue el equilibrio y el orden. Tuvimos un viaje de más de seis horas, así como un partido el pasado miércoles, pero el torneo hay que enfrentarlo sin llorar, hay que competir de la mejor manera", comentó Montero.

El Chunche explicó que a su equipo aún le cuesta entender algunos aspectos de su idea, pero eso de debe a la falta de tiempo para trabajar con calma.

"El equipo a veces no se ve bien, pero también ha sido muy corto el tiempo para trabajar, jugamos el miércoles y prácticamente no tocamos bola hasta hoy. Hay aspectos que hacen falta. No siempre se puede jugar bonito", añadió.

​Sobre los jugadores jóvenes a los que les está dando oportunidad, Montero indicó que se ve reflejado en cada uno de los futbolistas jóvenes de su equipo como el caso de Keymer Arboine.

"Son seres humanos que quieren surgir y piden una oportunidad. He tenido a varios jóvenes que necesitan ese cariño, que hoy juegan y mañana lo hacen, pero luego no, pero es un proceso. Poco a poco los voy incorporando en el primer equipo para que tengan minutos" concluyó.

Jicaral llegaron a 29 puntos en la tabla acumulada y se posiciona a tres unidades de alcanzar a Guanacasteca en su lucha por no descender.

La ADG jugará este sábado a las 8 p. m. ante Herediano en el Colleya Fonseca.