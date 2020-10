Llamada de Giacone cambió el destino de Marvin Obando

El experimentado lateral, Marvin Obando, es la nueva contratación del equipo de Jicaral, equipo que busca la fórmula para levantar el rendimiento luego de inicio del Apertura 2020 bastante complicado.



Obando, de 38 años, se había comprometido a jugar con Uruguay de Coronado en la Liga de Ascenso y no pudo disputar ningún juego.

Esta semana recibió la llamada de José Giacone, técnico de Jicaral y no lo dudó para aceptar la propuesta para mantenerse en la máxima categoría.

“Estoy muy agradecido con Uruguay, un club que me abrió las puertas para entrenar, conocer al grupo, hay mucho talento en Segunda División. Les deseo lo mejor y ojalá puedan alcanzar la meta del grupo que es dejarse el torneo”, destacó Obando.

El ‘Nene’ se sumó a los trabajos con José Giacone este martes, en momentos donde el Huracán del Pacífico se encuentra en busca de su primer triunfo en el torneo. El fin de semana recibirán a Sporting en el partido correspondiente por la jornada 9.

“Estoy muy contento y agradecido con el profe por confiar en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que me entrego. Jicaral cada día juega mejor, aunque los resultados no han sido los más adecuados para la institución, pero sé que van a llegar”, sentenció.

Obando acordó con Jicaral por lo que resta del Apertura con la posibilidad de seguir para el Clausura 2021.

También llega a Jicaral el atacante Cristian Lagos.