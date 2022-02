La crítica del Chunche Montero a los bajos salarios en liga menor

El técnico de Jicaral, Mauricio Montero, es una voz autorizada para hablar de la formación de jugadores, pues estuvo en ese proceso en los últimos 12 años de su carrera deportiva.

Montero explicó, tras el empate 1-1 contra San Carlos, que la principal área de mejora es empoderar al entrenador de liga menor y darle el valor que se merece con un buen sueldo.

"Hay que trabajar en liga menor... siempre se dice eso, pero yo escucho muchas cosas, pero qué es el problema... Yo estoy en eso desde el 2008 y hasta el 2020 y ahí tienen que estar los mejores entrenadores, pero también los mejores pagados", comentó el Chunche.

El timonel agregó que los equipos podrán tener buenas instalaciones, pero si no posee talento y buena enseñanza en su staff de estrategas de fuerzas básicas el esfuerzo podría quedar en nada.

"Podemos tener las mejores condiciones como en Jicaral que ya tenemos con tres canchas, pero si no formamos a esos jóvenes, no pasa nada. Necesitamos buenos entrenadores, pero que les paguen bien, no es que les paguen y tiene que llevar las pelotas, chalecos y conos en el carro, es que se dedique a formar, ahí cambia al joven", detalló.

Y agregó: "Pagamos muy bien arriba y abajo con hambre", en alusión a los sueldos en Primera División y en fuerzas básicas.

Recientemente, el tema de la formación de talentos está en el tapete, pues la Selección Nacional vive un cambio generacional con muchos golpes y a los clubes ticos como el Santos y Saprissa no les fue bien en Concacaf.