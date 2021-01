Kennedy Rocha: el feliz hombre gol de Jicaral

En cada anotación es típico verlo dar piruetas que dejan al preparador físico de Jicaral con el corazón en la mano, pese a que la acrobática acción es parte de su sello propio.

Kennedy Rocha es un brasileño que parece más tico que el arroz y los frijoles y que con alegría y unos cuantos consejos de sus “padrinos” en el fútbol nacional da de qué hablar para bien en este arranque del Torneo de Clausura 2021.

Rocha, de 24 años, acumula tres tantos en el certamen, así como una asistencia que lo colocan como los futbolistas más destacados del arranque del torneo.

Pero más allá de ser un nuevo nombre en el país, Rocha ya suma dos años y medio de andar por nuestras tierras, solo que antes brilló en la Liga de Ascenso.

“Llego a Jicaral por intermedio de un compañero en común que tengo con Anderson Andrade y yo estaba en un equipo de mi ciudad (Sertãozinho) de la segunda división del torneo paulista, pero no tenía chance en el primer equipo, sí estuve entrenando y todo, pero no tuve la oportunidad.

“Ese compañero que tenemos en común contacta a Anderson quien busca a la gente de Jicaral y así llegué acá a la Liga de Ascenso”, menciona el futbolista.

Antes de esto, el brasileño solo conocía de Costa Rica por lo hecho en el Mundial de Brasil 2014, de Keylor Navas y Bryan Ruiz y que era un país tropical.

“Lo que más sabía de Costa Rica es que era un país muy tropical y que tenía hermosas playas como Brasil. Cuando uno viene a estos lugares uno cree que es un lugar muy bonito y de verdad de que lo es”, explica.

Como es muy común entre los brasileños, Andrade lo acogió a su llegada al país y le dio un hogar por algunos meses junto a su familia. Incluso ambos llegaron a medirse como rivales en la segunda división.

Rocha realizó un gran torneo con Jicaral, pero perdieron la final de Ascenso ante Guanacasteca y al siguiente torneo tuvo una importante lesión de ligamentos cruzados que lo dejaron seis meses sin jugar.

“La lesión se me complicó muchísimo y ahí es donde entran las personas importantes en uno. Anderson me dio mucho apoyo y fue de las personas que me ayudaron demasiado. Me recuperó bien, llegó a Escazuceña y luego Barrio México antes de regresar nuevamente a Jicaral en Primera”

Pero Andrade no fue el único “ángel” que tuvo Rocha a su llegada en el fútbol nacional, ya que desde que puso un pie en el país siempre contó con el apoyo de Diego Giacone, hermano del técnico de Sporting José Giacone.

“Sabemos lo complicado que es que una persona te habrá las puertas de la casa sin siquiera conocerte y eso Anderson lo hizo como un gran gesto. Y bueno, Diego ya después de conocerlo acá en Jicaral él me conoció e hizo una gran amistad y todos siempre me molestan: “ese es su tata acá (risas)” y bueno son dos personas que de verdad admiro muchísimo.

“Ellos son muy fundamentales pues los consejos me ayudaron mucho. Diego en lo táctico, pues cuando llegué acá a Jicaral no entendía mucho el español y él me ayudó. Anderson me dijo que estuviera tranquilo pues yo añoraba estar en la Primera División y él me dijo que fuera poco a poco y que cuando llegara la oportunidad la tomara y no la dejara ir y acá estoy”, añadió.

Picardía dentro y fuera de la cancha.

Su alegría la trata de llevar siempre tanto dentro como fuera de la cancha.

Rápido, pícaro y con ese dinamismo que tanto caracteriza a los brasileños con una pelota.

El extremo izquierdo asegura que lo suyo no es tanto el gol, pero que, si le toca hacerlo, pues ahí estará.

“Yo siempre lo digo y ellos se molestan, pues yo no soy goleador, yo trato de crear las jugadas y sí se me da el gol, trato de hacerlo lo mejor posible, si estoy en buen momento claro que me va a encantar algún día alcanzar el goleo”, menciona con humildad.

Este amante del Corinthians, seguidor de jugadores como Ronaldo y Ronaldinho y de fluido español, expresó que al inicio fue muy duro adaptarse pues venía de una ciudad de 600.000 habitantes al acogedor Jicaral.

“Cuesta porque uno llega a un país que nunca había hablado su idioma, pese a que había escuchado el español, pero es muy diferente.

“Jicaral es un pueblo muy bonito, la gente es muy cariñosa y acá reconocen el esfuerzo a uno”, menciona.

Finalmente, Rocha se siente muy a gusto con el equipo de la Península y prefiere vivir el momento que pensar en sus metas a futuro.

“Uno siempre se imagina estar en grandes clubes y grandes ligas, pero prefiero pensar en el presente y estar enfocándome en Jicaral que en cosas que no se me han dado.

