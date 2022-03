Josef Miso señala al árbitro Hugo Cruz tras destitución de Jicaral

El exasistente técnico de Mauricio Montero en Jicaral, Josef Miso, se mostró dolido por haber culminado su etapa en el equipo, pero al mismo tiempo muy crítico con la labor arbitral de Hugo Cruz.

Cruz fue el silbatero en el juego 2-2 ante Guanacasteca y en criterio de Miso, el central pitó un penal inexistente que deparó en el empate final.

Ese resultado condicionó por completo la estadía de Montero y de Josef en el equipo jicaraleño.

¿Qué análisis hace del paso por Jicaral?



Yo creo que el presidente del equipo tiene el derecho de tomar decisiones, hicimos un trabajo aceptable, los árbitros nos pitaron muy bien hasta que llegó Hugo Cruz en el juego frente a Guanacsteca.

¿Siente que no ganar ese partido tuvo que ver en separarlos del equipo?

Yo creo que tiene mucho que ver, si nosotros ganábamos ese partido nos acercábamos y el ánimo del equipo cambiaba, pero una decisión arbitral cambia todo. Para mí Hugo Cruz lo hizo porque lo quiso hacer, él vio la jugada y lo pitó con mala intensión. Jugamos 10 partidos y no tengo ninguna queja contra ningún árbitro.

​¿Cuál acción puntual es la que le molesta?

Nosotros vamos ganando 2-1 ante Guanacasteca, pero nos pitó un penal inexistente. Luego nosotros tuvimos una jugada más clara que esa y no la pitó.

¿Ustedes le hicieron ver ese error arbitral al presidente Roy Barrantes?

Él (Barrantes) sabe que el arbitro nos perjudicó, pero eso no cuenta porque van a decir que no ganaron ese partido y eso a nadie le importa.

​¿Qué le dijo al final de ese juego a Hugo cruz?

Le dije que ese penal no era y todo el mundo vio que fue invento.

¿Siente que ese error trae al traste con la estadía de ustedes en Jicaral?

Nosotros vivimos en una sociedad en la que a nadie le importa eso, usted cree que a Hugo Cruz le va a importar eso...

¿Cómo se marcha del equipo anímicamente?

Yo me voy bien, me gustó mucho estar ahí, la gente es muy buena, no tengo ninguna queja ni del club, ni de Roy (Barrates). Estoy agradecido porque se portó muy bien, nos vamos muy bien.

¿Cree que Jicaral logre salvarse?

Todavía faltan muchos puntos, la situación no es fácil, hay que luchar hasta el final y tratar de sumar la mayor cantidad que sea posible.