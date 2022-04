Jicaral revela las complicaciones para habilitar a sus extranjeros

El equipo de Jicaral Sercoba ya tiene a tres de sus cuatro extranjeros habilitados. Sin embargo, habilitar al último de ellos ha sido un verdadero dolor de cabeza para la parte administrativa del club.

Chevone Marsh es el único que aún no cuenta con el permiso de trabajo por parte de la Dirección de Migración y Extranjería, pese a todos los documentos que les han pedido.

“Les puedo enumerar todo lo que nos han pedido. Con (Patrick) Palacios hubo documentación que no nos pidieron, con los otros una hoja de delincuencia de Interpool. En FIFA hay un acuerdo internacional de que todas las cosas había que traducirlas, fe de bautismo, cada cosa vez que nos piden algo, es interesantísimo”, dijo Briance Villalobos, gerente deportivo del club.

Incluso, Villalobos comentó que la tramitología para jugadores del Caribe es sumamente compleja, ya que Migración pide más requisitos.

A pesar de que Marsh ya tiene una cita programada para el 22 de abril, el gerente deportivo jicaraleño contó que el jugador ni siquiera puede utilizar la indumentaria del club.

“Hemos preparado atletas de primer nivel que están en gimnasio aparte, pero deportivamente no. Ni siquiera pueden usar la indumentaria, sino ropa particular. No ha tenido una charla técnica con el técnico, hemos sido garantes de la ley de no llevarlos al estadio porque el proceso se iba a quebrantar”, expresó.

En el caso de Patrick Palacios, Villalobos indicó que los requisitos fueron sencillos en comparación a los futbolistas caribeños.