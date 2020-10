La estrella sueca Zlatan Ibrahimovic, atacante del AC Milan, ha dado positivo al nuevo coronavirus, informó este jueves el club 'rossonero', horas antes del disputar un partido de la previa de la Europa League ante el equipo noruego de Bodo-Glimt.

"Ibrahimovic ha dado positivo (al covid-19) en un control antes del partido de hoy (jueves), del Milan contra el Bodo/Glimt" en la tercera ronda clasificatoria de la Europa League, afirmó el histórico equipo lombardo.

"Hemos sido informados por las autoridades sanitarias competentes y el jugador ha quedado en cuarentena en casa. Todos los demás test del equipo han dado negativo", apuntó.

Poco después, el propio delantero anunció su positivo con su tono desafiante habitual: "Di negativo al COVID-19 ayer (miércoles) y positivo hoy (jueves). No tengo el menor síntoma. El COVID ha tenido el valor de desafiarme. Lástima por él".

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea