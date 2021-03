Zidane cree que "puede darse" una vuelta de Cristiano al Real Madrid

Madrid, España | El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, parece no ver con malos ojos una eventual vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, al ser preguntado sobre el asunto por la cadena Sky Italia, en vísperas de la vuelta de octavos de Champions contra el Atalanta.



"Cuando hay rumores (de una eventual vuelta de Cristiano al Real), ¿es porque hay un fondo de verdad"? "Puede darse, puede darse...", dijo Zidane en una entrevista con Sky Italia.

"Conocemos a Cristiano, sabemos la persona que es y lo que ha hecho en el Real Madrid. Pero, hoy es un jugador de la Juventus y hay que respetarlos a él y a la 'Juve'", matizó Zidane.

"Hice lo que tenía que hacer con Cristiano. Veremos lo que pasa en el futuro. Tuve la suerte de entrenarlo, es realmente impresionante. Hoy es la Juve la que lo disfruta", añadió el técnico del Real Madrid.

Bajo una foto difundida el domingo en Instagram con ocasión de su récord de goles (770) con los que superó a Pelé, Cristiano Ronaldo aseguró que "el futuro es mañana y hay todavía muchas cosas por ganar con la Juventus y Portugal!".

"Es un privilegio tenerlo con nosotros, nos lo guardamos, forma parte del futuro de la Juve", aseguró el domingo el director deportivo del equipo italiano, Fabio Paratici, ante los rumores sobre las ganas de salida de CR7 tras la eliminación de la Juventus en octavos de la Champions contra el Oporto.

Su antiguo compañero en el Real Madrid, Karim Benzema, estaría también contento de volver a jugar con la estrella portuguesa.

"Con Cristiano he hecho muchas cosas aquí en Madrid, muchos goles, muchas jugadas... Pero hace tres años ya... Cristiano hoy juega en otro equipo", dijo Benzema este lunes en rueda de prensa en la víspera del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta.

"Yo no soy el presidente o el entrenador. No si está bien o no en la 'Juve'. Jugar con él otra vez, claro (que le gustaría), porque conmigo siempre se ha portado bien. Es un jugador que siempre va a meter goles", añadió Benzema.