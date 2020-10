Zeta se convierte en huracán mientras se acerca al Caribe mexicano

La tormenta tropical Zeta se convirtió este lunes en huracán categoría 1 mientras se acercaba al Caribe mexicano, en donde podría tocar tierra en la península de Yucatán, que ya fue golpeada días atrás por Delta.



El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) dijo en un reporte que Zeta se encuentra a 170 km al sureste de la isla mexicana de Cozumel con vientos máximos sostenidos de 130 km/h.

El instituto prevé que el fenómeno se debilite a medida que se mueva sobre la Península de Yucatán -donde se ubican los populares balnearios de Cancún, Riviera Maya y Tulum- esta noche y el martes temprano.

Agregó que posteriormente se fortalecerá, a medida que se desplace sobre las aguas del Golfo de México.

El estado de Quintana Roo, donde se localizan los balnearios del Caribe mexicano, declaró la alerta naranja y ordenó la suspensión de las actividades laborales.

Las autoridades pidieron que habitantes y turistas se refugien en casa o en sus hoteles. Además, se suspendió el transporte marítimo de carga y de pasajeros en la zona norte del estado.

El gobierno también habilitó varios refugios para quienes no se sientan seguros en sus casas.

"Uno se previene"

En Cancún, algunos bañistas disfrutaban de las últimas horas de playa antes de la llegada de la tormenta.

Mayra Sánchez, una estudiante española de 26 años, se dijo despreocupada por Zeta al señalar que conocidos suyos le dijeron que no pasaría a mayores.

"Me han dicho amigos míos que no hay de qué preocuparse, hay que aprovechar cada instante de este maravilloso lugar, aunque no podamos adentrarnos al mar", afirmó a la AFP.

En el centro de la ciudad, sin embargo, los pobladores compraban víveres así como madera y cinta para cubrir las ventanas. En las gasolineras, los autos hacían fila para cargar combustible.

"Uno se previene con lo que le dicen, más vale prevenir porque aquella vez con Wilma [huracán categoría 5 que golpeó Cancún en 2005, ndlr] la padecimos mucho sin agua, sin luz, sin qué comer", recordó Lucía Castro, mexicana que reside en Cancún desde hace 19 años.

La madrugada del 7 de octubre, el huracán Delta tocó tierra cerca de Cancún con categoría 2 (de 5) de la escala Saffir-Simpson sin dejar víctimas, sólo daños materiales.

El paso de huracanes y tormentas suponen un nuevo golpe para estos balnearios, que han visto caer de manera dramática la llegada de visitantes por la pandemia de covid-19. El turismo representa más de 8% del PIB de México.

La temporada de huracanes 2020 en el Atlántico está registrando un récord de actividad, puesto que Zeta es ya la 28ª tormenta. Agotados los nombres previstos para estos fenómenos, los meteorólogos comenzaron a identificarlos con el alfabeto griego.