Zelenski y Macron se reunirán en París el viernes

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá el viernes en París a su colega ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien hablará sobre "los medios para reforzar la presión sobre Rusia" tras cuatro años de guerra, "en particular mediante la lucha contra su flota fantasma", anunció el Elíseo el jueves (12.03.2026).

Los dos mandatarios "también intercambiarán opiniones sobre las condiciones para una paz justa y duradera y, en este sentido, harán balance de los compromisos adquiridos en el marco de la Coalición de Voluntarios sobre las garantías de seguridad", precisó la presidencia francesa.