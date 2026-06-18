Zelenski: "Si Ucrania arde, su Moscú también arderá"

Kiev lanzó decenas de drones contra Moscú, que incendiaron una refinería, provocaron aparatosas columnas de humo en la ciudad y la cancelación de cientos de vuelos en sus aeropuertos.

"Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre, Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio", afirmó Zelenski en un mensaje de audio mandado a la prensa.

"Nosotros no queremos esta guerra y jamás la hemos querido (...) Pero si Ucrania arde, su Moscú también arderá", amenazó.

El mayor ataque de Ucrania a Moscú en dos años

La agencia estatal rusa TASS afirmó que es el mayor ataque contra Moscú en al menos dos años.

Coincide con la reunión que el presidente Vladimir Putin mantiene con líderes del sureste asiático en la ciudad de Kazán, a unos 700 km al este de la capital rusa.

Y se produce un día después del cierre de la cumbre del G7, en la que el grupo acordó aumentar la presión contra Rusia para terminar la guerra.

Ucrania incendia refinería y perturba aeropuertos

Según el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron 180 drones que se acercaban a la ciudad.

El Ministerio de Defensa aseveró haber interceptado más de 500 drones ucranianos en todo el país durante la madrugada.

No obstante, varios drones alcanzaron una importante refinería moscovita MNPZ, en lo que el alcalde de la capital, Seguéi Sobianin, definió como un ataque "a gran escala".

El ataque obligó también a cerrar los aeropuertos de Moscú durante horas, y a retrasar cientos de vuelos.

El más importante, Sheremétievo, anunció que tuvo que evacuar a los pasajeros a "lugares seguros" durante el ataque, antes de poder reabrir sobre las once de la mañana (08H00 GMT).

Otro dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en la zona de Zhukovski. Los restos de otro aparato causaron un incendio en un centro comercial cerca de la capital, añadió el gobernador regional, Andréi Vorobiov.



