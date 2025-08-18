Zelenski llegará a Washington acompañado de líderes europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos -como Friedrich Merz, Keir Starmer y Emmanuel Macron- viajarán a Washington junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien el lunes 18 de agosto se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó la propia responsable europea.

"Daré la bienvenida (a Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen en referencia a una reunión por videoconferencia con países aliados de Ucrania que tendrá lugar esta jornada, y añadió que "a petición del presidente Zelenski mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".

El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; y el presidente finlandés, Alexander Stubb, también confirmaron su asistencia a la reunión en la Casa Blanca. Zelenski dijo el sábado que Trump lo había invitado -tras reunirse el viernes en Alaska con Vladimir Putin- para conversar "todos los detalles sobre cómo poner fin a la matanza y a la guerra".

Paz "justa y duradera"

El gobierno alemán dijo a través de un comunicado que el viaje servirá "para intercambiar información con el presidente de Estados Unidos”, y destacó la importancia de dialogar sobre "garantías de seguridad, asuntos territoriales y el apoyo continuo a Ucrania en su lucha por repeler la agresión de Rusia. Esto también incluye la mantención de la presión de las sanciones”.

El Palacio del Elíseo, en tanto, confirmó que Macron formará parte de la comitiva. "El presidente de la República viajará mañana a Washington junto con el presidente Zelenski y varios líderes europeos para continuar la labor de coordinación entre Europa y Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa", indicó.

El sábado, varios líderes europeos, incluidos los que participarán en el viaje a Washington, dijeron en una declaración conjunta que están "dispuestos a colaborar" en la celebración de una cumbre trilateral entre Ucrania, Rusia y EE.UU., pero advirtieron que "Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN" y que "corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio".