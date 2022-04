Zelenski llama "asesinos" a soldados rusos y crece indignación por "crímenes de guerra"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó este lunes a los soldados rusos de "asesinos, torturadores, violadores, saqueadores", luego de que decenas de cadáveres fueron encontrados cerca de Kiev, a medida que crece la presión para intensificar las sanciones contra Moscú.



Las autoridades locales de Bucha, una pequeña localidad al noroeste de Kiev, dijeron que debieron cavar fosas comunes para sepultar los cuerpos, incluyendo algunos con las manos atadas a la espalda, mientras las imágenes de cadáveres en las calles estremecían al mundo a más de un mes de la invasión rusa.



Rusia negó su responsabilidad y este lunes el Kremlin desmintió "categóricamente todas las acusaciones" y aseguró que los expertos del ministerio ruso de Defensa descubrieron señales de "falsificaciones de los videos".



Pero la condena fue rápida y mandatarios occidentales, la OTAN y la ONU expresaron su horror por los informes de civiles muertos en Bucha y otros lugares de la región de Kiev.



Zelenski fue implacable en su mensaje nocturno por video en el que afirmó que "la maldad concentrada" llegó a su tierra y calificó a los soldados rusos de "asesinos, torturadores, violadores, saqueadores que se hacen llamar ejército, y que solo merecen la muerte después de lo que hicieron", hablando en ucraniano antes de pasar a ruso.



"Quiero que cada madre de cada soldado ruso vea los cuerpos de la gente muerta en Bucha, en Irpin, en Hostomel. Quiero que todos los líderes de la Federación Rusa vean cómo se cumplen sus órdenes", agregó.



Zelenski dijo que creó un organismo especial para investigar las matanzas en las zonas donde las fuerzas rusas se retiraron de alrededor de la capital, después de que Moscú reorientara su ofensiva en el sureste de Ucrania.



La escala de las matanzas aún se investiga, pero la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, señaló que se han recuperado los cuerpos de 410 civiles.



El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, dijo a AFP que 280 cuerpos fueron llevados a fosas comunes porque era imposible enterrarlos en los cementerios que están al alcance de los disparos.



La firma de imágenes satelitales Maxar presentó fotos que indicó son de una fosa común en el predio de una iglesia local.



El trabajador municipal Serhii Kaplychnyi dijo a AFP que las fuerzas rusas inicialmente se negaron a permitir a los pobladores enterrar a los muertos en Bucha.



"Dijeron que mientras hiciera frío los dejaran allí", sostuvo. Cuando finalmente pudieron recuperar los cuerpos, "cavamos una fosa común con un tractor y enterramos a todos", contó.



UE estudia nuevas sanciones

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, acusó a Rusia de una "masacre intencional", mientras el portavoz de Zelenski, Sergiy Nikiforov, dijo que las matanzas en Bucha parecen "crímenes de guerra".



El embajador adjunto de Moscú ante la ONU dijo que Rusia pidió una reunión del Consejo de Seguridad para el lunes "a la luz de la atroz provocación de los radicales ucranianos en Bucha".



Reporteros de AFP en la localidad vieron al menos 20 cuerpos con ropa civil desparramados por una calle, y las imágenes de la matanza generaron indignación mundial y llamados a nuevas sanciones contra Rusia.



La UE comenzó este lunes a debatir con "urgencia" este lunes una nueva ronda de medidas contra Moscú, indicó el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell.



Este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron dijo ser "favorable" a una decisión en ese sentido, por ejemplo contra el petróleo y el carbón rusos.



El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró el domingo que "en los próximos días" se decidirán nuevas sanciones, mientras su ministro de Defensa planteó la posibilidad de cortar la importación de gas, una de las mayores bazas de negociación que tiene Moscú.



El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki pidió este lunes crear una comisión de investigación internacional sobre "el genocidio".



Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que su país va a "hacer todo lo posible por que quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes", hablando también de posible "genocidio".



"Viene algo terrible"

Pero el líder ucraniano advirtió que lo peor podría estar por llegar, cuando Moscú vuelva su atención al sur y este del país para intentar crear un enlace terrestre entre la península de Crimea - anexada en 2014 por Rusia - y las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk.



"Las tropas rusas aún controlan las áreas ocupadas de otras regiones, y después de la expulsión de los ocupantes, podríamos encontrar cosas aún peores allí, más muertes y torturas", advirtió.



También apareció en un mensaje grabado en los premios Grammy, donde pidió "decir la verdad sobre esta guerra".



"No guarden silencio", instó a la audiencia.



El peor conflicto en décadas en Europa, causado por la invasión rusa del 24 de febrero, ha dejado 20.000 muertos, según cifras ucranianas.



Unos 4,2 millones de ucranianos han dejado su país, contabiliza el organismo de la ONU para refugiados.



En la ciudad oriental de Kramatorsk, mujeres, niños y ancianos abordaban trenes para salir de la región de Donbás.



"El rumor es que viene algo terrible", comentó Svetlana, una voluntaria que organiza a la multitud en la plataforma de la estación.



Rusia ha redoblado sus esfuerzos en el sur y este de Ucrania, incluyendo varios ataques el domingo en el puerto de Odesa, en el mar Negro, que según Moscú apuntaban a refinerías de petróleo y depósitos de combustible.



Ocho personas murieron y 34 resultaron heridas en bombardeos rusos el domingo en Ochakiv y Mikolaiv, también en el sur de Ucrania, informó el lunes la fiscalía ucraniana.



El ministerio británico de Defensa dijo que los recientes ataques aéreos rusos se han centrado en el sureste de Ucrania, y que continúan los fuertes combates cerca del puerto de Mariúpol.



"La ciudad continúa siendo blanco de ataques intensos e indiscriminados", señaló el ministerio en Twitter.



El enviado humanitario de la ONU, Martin Griffiths, debe llegar a Kiev tras visitar Moscú el domingo en un intento de frenar los combates.



En tanto, las conversaciones de paz deben reanudarse por video el lunes, aunque el negociador ruso Vladimir Medinsky dijo que es muy pronto para una reunión entre Zelenski y Putin.



Señaló que Kiev se ha vuelto "más realista" en relación a temas como el estatus neutral y no nuclear de Ucrania, pero que no hay un borrador para presentar a una eventual cumbre.



Ucrania propuso abandonar sus aspiraciones de unirse a la OTAN y declaró oficialmente su neutralidad, si obtiene garantías de seguridad de los países occidentales.



Propuso dejar de lado temporalmente la cuestión de la anexión de Crimea y dos territorios en Donbás que Rusia reconoció como independientes.