Zelenski: "Hemos preservado Ucrania y haremos lo posible por la paz"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este martes (24.02.2026) en un video para conmemorar que se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa. "[El presidente ruso Vladimir] Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y para que se haga justicia", declaró. El presidente ucraniano insistió en que su país está preparado para hacer "todo" lo posible para garantizar una paz fuerte y duradera.

El conflicto ha causado cientos de miles de muertos. Su impacto mundial ha sido inmenso, con un aumento en los gastos de defensa en varios países europeos en anticipo de una posible confrontación con Rusia. Las negociaciones entre ambos bandos, retomadas el año pasado por impulso de Estados Unidos, no han logrado detener los combates, que han destruido ciudades enteras y forzado a millones de ucranianos a huir de su país.

Zelenski recordó el inicio de la guerra y la llamada que tuvo con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden. "Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: 'Volodimir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso'. Y yo qué le contesté: que necesitaba armas, no un taxi", dijo Zelenski en su discurso, grabado en parte desde el despacho del búnker de la oficina presidencial ucraniana en el que se produjo esa llamada.

Líderes europeos viajan a Kiev

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó hoy a Kiev para las conmemoraciones. En un mensaje en su cuenta de X acompañado de un video de su llegada, resumió el objetivo de su visita: "subraya nuestro compromiso duradero con la justa lucha de Ucrania" y enviar "un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor: no cejaremos hasta que se restablezca la paz, una paz en los términos de Ucrania".

A Von der Leyen le acompaña el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con quien participará en una reunión por videoconferencia con los aliados de Ucrania, la llamada Coalición de Voluntarios, que incluye a Alemania, Francia y el Reino Unido. "Cuatro años de una guerra injusta de agresión, Cuatro años de indestructible coraje ucraniano. Cuatro años de incesante apoyo europeo. Resueltos a lograr una paz justa y duradera para Ucrania. Por eso es que estamos hoy en Kiev", aseguró Costa en su cuenta de X.

Los líderes de los países nórdicos y bálticos también viajan este martes a Kiev. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, se unirán en la capital ucraniana a los primeros ministros de Estonia, Letonia y Lituania, además de la de Islandia. Asimismo se encuentra en Kiev el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković.

Ucrania no olvida los sacrificios de estos cuatro años

Zelenski hizo también referencia a las negociaciones que tienen lugar con Rusia a iniciativa de Estados Unidos. "Por supuesto que todos nosotros queremos paz, que la guerra termine. Pero nadie permitirá que acaben con Ucrania. Queremos una paz sólida, digna, duradera", dijo el presidente ucraniano, que afirmó que no está dispuesto a "traicionar" ni olvidar en estas negociaciones todos los sacrificios de estos cuatro años. Y recordó una frase que se repetían los ucranianos al principio de la guerra: "¿creías que me habías puesto de rodillas? Me estaba atando las botas de campaña".



