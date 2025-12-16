Zelenski en Berlín: la lucha por el destino de Ucrania

En un día lleno de citas, conversaciones y viajes por un Berlín acordonado por las medidas extremas de seguridad, el canciller de Alemania, Friedrich Merz (CDU) se muestra visiblemente emocionado al hablar sobre la guerra rusa en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, está sentado en la primera fila en la sala de esta conferencia germano-ucraniana, a pocos metros de Merz.

"A veces me despierto y pienso por un instante: ¿es todo esto un mal sueño? Y, en el mismo instante, me queda claro que no, que no es solo un mal sueño, que desde hace casi cuatro años es una pesadilla cotidiana", dice Merz con la voz quebrada.

Una pesadilla en la que Volodimir Zelenski vive día a día. En la sala, el apoyo a Zelenski es enorme, aunque todavía es totalmente incierto qué puede hacer el Viejo Continente para que callen las armas en Ucrania. Zelenski dice: "No debemos olvidar de dónde surgió esta guerra, quién la trajo a Europa". Y, como tantas otras veces, añade que todo plan de paz debe, en última instancia, preservar la dignidad de su país.

Conversaciones con EE. UU. durante dos días

El domingo 14 de diciembre, Zelenski habló en Berlín durante cinco horas con el negociador estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Estas conversaciones continuaron durante todo el lunes, sin apenas filtrarse información. Por la mañana, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, intentó resumir la situación. En la conferencia de prensa, afirmó "(...) que los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego están fluctuando drásticamente". En otras palabras, las posturas son muy divergentes y las propuestas cambian con frecuencia.

¿Renuncia Zelenski a que Ucrania sea miembro de la OTAN?

El plan de paz de 28 puntos presentado hace casi tres semanas por el presidente estadounidense, Donald Trump, concordaba en gran medida con los intereses del agresor, Rusia. Ahora aquello parece descartado, pero las exigencias a Ucrania siguen siendo inmensas. Se dice que el nuevo plan consta de 20 puntos, aunque se desconocen los detalles exactos.

Se mencionó la renuncia a una membresía en la OTAN de Ucrania, que Zelenski, en su difícil situación, probablemente aceptaría. También se habló de amplias concesiones territoriales a cambio de garantías de seguridad para prevenir futuros ataques rusos. El negociador estadounidense Witkoff comentó posteriormente de forma positiva en la plataforma X que se habían logrado "avances significativos". Merz añadiría posteriormente que un alto el fuego nunca había estado tan cerca como ahora.

Zelenski fue recibido con todos los honores en Berlín

Lunes, 15 de diciembre de 2025. En el distrito gubernamental de la capital alemana, hay policías por todas partes.

En el puente Luisenbrücke, que cruza el río Spree en el corazón del Berlín político, las pasarelas peatonales que conducen al Reichstag y a la Cancillería están cerradas. Helicópteros sobrevuelan la Cancillería, y el distrito gubernamental está inquietantemente silencioso. 3.600 policías de todo el país están de servicio.

Ucrania, dispuesta a nuevas elecciones

El presidente ucraniano llegó al mediodía al Palacio de Bellevue, residencia del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, para reunirse con él, con un cálido abrazo inicial y la presencia de francotiradores en el tejado.

Luego se dirigió al Bundestag y sostuvo conversaciones con diferentes figuras de la política alemana. Entre otras cosas, sobre posibles nuevas elecciones en Ucrania. Zelenski parece dispuesto a cumplir esta exigencia, tanto para apaciguar al presidente estadounidense, Donald Trump, como para reforzar su propia legitimidad. Las numerosas y destacadas citas programadas en Berlín ese día pretendían demostrar que Alemania se mantiene firme junto a la Ucrania invadida.

Estas imágenes y este mensaje deberían, por supuesto, verse en Ucrania, pero sobre todo en Estados Unidos. Porque hasta hace poco daba la impresión de que los negociadores de Washington y Moscú iban a acordar un plan de paz sin siquiera consultar a los europeos.

Al mismo tiempo, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius (SPD), dejó claro que Europa es consciente de los peligros, incluidos los que acechan a la parte occidental del continente. En una entrevista en el programa estadounidense 60 Minutes, reiteró que Alemania debe estar preparada para la guerra en 2029. Así que ya no se trata solo de Ucrania; se trata de la seguridad de Europa.

Una conversación entre dos transeúntes

En el puente Luisenbrücke, dos transeúntes está enfrascados en una conversación. ¿Cómo se sentirá el presidente ucraniano al escuchar la discusión aquí en Berlín sobre si debería ceder toda la región del Donbás, en el este de Ucrania, a Rusia, el país que invadió su país hace casi cuatro años? ¿Incluyendo zonas que el Ejército ruso aún ni siquiera controla?

¿No sería como si Alemania se viera obligada a abandonar los estados alemanes de Sajonia y Turingia por una paz frágil? Impensable, en realidad, pero algo similar podría ocurrir en Ucrania.

Moscú permanece impasible

Por la noche, Europa envió otra señal contundente a Ucrania: llegaron el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unieron a ellos. Otros líderes de la UE, incluidos los de Italia y Dinamarca, también estuvieron presentes.

El mensaje: Europa no escatima esfuerzos en sus esfuerzos por lograr una paz justa en Ucrania. Pero ¿se logrará un alto el fuego antes de Navidad, como se espera? Hasta el momento, los combates en Ucrania continúan sin cesar, y en Moscú, la clase dirigente parece impasible ante los acontecimientos de Berlín.

Merz quiere imponer el uso de activos rusos

Pero, como enfatiza Merz, será crucial que la UE, en su cumbre de finales de semana, logre liberar cerca de 200 000 millones de euros de activos rusos congelados en la UE para la reconstrucción de Ucrania.

Esto se logrará a pesar de la resistencia de Estados Unidos, y también de la propia UE, y, por supuesto, de las furiosas críticas de Rusia. Merz afirma que un fracaso dañaría enormemente a la UE: "Y demostraríamos que somos incapaces de mantenernos unidos en un momento tan decisivo de nuestra historia". Son días dramáticos para Ucrania y para Europa, tan cerca de la Navidad.