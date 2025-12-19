Zelenski: el préstamo de la UE "fortalece verdaderamente" a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró este viernes (19.12.2025) el préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) concedido ayer por la Unión Europea a su país para financiar su esfuerzo bélico contra Rusia, al considerar que esta ayuda "fortalece verdaderamente" su "resiliencia". La ayuda financiera llegará a través de nueva deuda europea en vez de recurrir a los activos congelados rusos, como pedían Kiev y varios países europeos, entre ellos Alemania.

"Se trata de un apoyo significativo que refuerza verdaderamente nuestra resiliencia", escribió el mandatario en la red social X. Zelenski estuvo presente en la reunión del Consejo Europeo en la que se tomó la decisión y trató sin éxito de convencer a Bélgica -el país en el que están depositados la mayoría de activos rusos- de que retirara su oposición al uso de los fondos inmovilizados a Rusia para apoyar a Ucrania. "Es importante que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años", destacó no obstante Zelenski.

Oposición de Bélgica a utilizar los activos rusos congelados

El presidente ucraniano había dicho en la víspera que si la UE no aprobaba destinar a Kiev los activos rusos Ucrania tendría "un gran problema" para seguir financiando su defensa contra Rusia. La opción de utilizar los activos rusos, por los que Moscú reclama, habría permitido tener una parte sustancial del dinero que necesita el país a medio plazo de forma directa, sin necesidad de poner en marcha una nueva emisión de deuda que despierta recelos entre los países que se toman más en serio el equilibrio financiero en la Unión.

Pero el temor a posibles demandas rusas llevó a Bélgica a oponerse a la decisión -que tampoco contaba con el apoyo de países como Italia o Hungría, cuyo primer ministro insistió en que supondría "una declaración de guerra" a Rusia- y los Veintisiete decidieron no adoptarla por encima de la voluntad del Gobierno belga, pese a que dar el paso no exigía unanimidad.