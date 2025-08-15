Zelenski dice “contar” con Trump para convencer a Rusia de poner fin a la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que “cuenta” con el mandatario estadounidense Donald Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra en Ucrania, en vísperas de la cumbre que este viernes reunirá a Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

“Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”, publicó Zelenski en sus redes sociales, agregando que Moscú sufre “graves pérdidas” para obtener avances territoriales.

Ante la esperada reunión presencial entre Trump y Putin en Alaska, y tanto Moscú como Washington han enviado mensajes divergentes sobre sus expectativas.

"Creo que ahora está convencido de que va a hacer un trato. Va a llegar a un acuerdo; creo que lo va a hacer", dijo Trump en una entrevista con Fox News Radio.

La Casa Blanca calificó la cita en Alaska como un simple “ejercicio de escucha” y Trump mismo la describió como un paso previo para “poner los mimbres” de una segunda reunión.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que no espera la firma de documentos durante la cumbre y que sería un “error” predecir su resultado. Subrayó que no hay expectativas de que Trump y Putin formalicen ningún pacto en este encuentro.

Protestas por llegada de Putin

La visita de Putin, el primer presidente ruso en viajar a Alaska, ha generado rechazo entre sectores de la población local. Este viernes, unas 500 personas se concentraron en Anchorage, la ciudad más grande del estado, para manifestar su oposición.

“Putin es un criminal de guerra y no le deberíamos estar dando bienvenida a nuestro país y mucho menos a Alaska”, dijo a EFE Rachel Coney, una de las manifestantes.

En la protesta, marcada por banderas de Ucrania, girasoles y carteles con mensajes como “No queremos criminales de guerra en Alaska, ni felones en la Casa Blanca”, el ambiente fue festivo pero contundente.

“Llevamos protestando desde que Trump comenzó a comportarse como un monarca, pero esta es la concentración más grande que hemos visto hasta ahora”, afirmó Marie Allen Lambert, quien recordó que los habitantes de Alaska sienten un profundo orgullo por su tierra y rechazan recibir al mandatario ruso.

Putin llega a la cumbre con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, mientras Trump busca un compromiso histórico que ponga fin al conflicto en Ucrania.

