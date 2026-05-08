Zelenski denuncia incumplimiento de tregua por parte de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este viernes (08.05.2026) que el régimen ruso no respetó en el frente de batalla la tregua unilateral de dos días que el mismo Kremlin había declarado, con motivo de la celebración en Rusia el 9 de mayo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis, e ironizó señalando que ni siquiera hubo un "intento simbólico” de parte de Moscú por respetar su propio alto al fuego.

"A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 7 a.m. se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente”, dijo el mandatario, que denunció también diez asaltos rusos localizados sobre todo en el frente de Sloviansk y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de distintos tipos.

"Por parte de Rusia, no hubo ni siquiera un intento simbólico de cesar el fuego en el frente. Al igual que hicimos en las últimas 24 horas, Ucrania responderá de la misma manera también hoy", escribió el mandatario ucraniano en la red social X (Twitter). En tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que derribó 56 drones rusos cerca de la línea del frente en las últimas horas.

Ataque contra infraestructura petrolera

Zelenski agregó que, como respuesta a los ataques rusos, Ucrania bombardeó una infraestructura petrolera rusa situada en la región de Yaroslavl, a 700 kilómetros de la frontera. Según el presidente ucraniano, la infraestructura alcanzada es clave "para la financiación de la guerra” contra Ucrania, que Rusia sufraga en gran medida con sus exportaciones petroleras.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del régimen moscovita acusó a Ucrania de no sumarse a la tregua declarada por Rusia. El mando castrense ruso señaló que, en conformidad con la orden dada por el autócrata Vladimir Putin, desde la medianoche del 8 de mayo "todas las agrupaciones militares rusas cesaron completamente las operaciones de combate".

Para Ucrania, la tregua temporal de Rusia es una medida propagandística cuyo objetivo es proteger el desfile de la Victoria del 9 de mayo. Los rusos "quieren que Ucrania les dé permiso para organizar su desfile, para poder salir con total seguridad a la plaza (Roja) durante una hora, una vez al año, y después seguir matando", declaró Zelenski.