Zelenski afirma que Ucrania está lista para negociar con Moscú bajo “cualquier formato”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el jueves tras una llamada telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, que su país está dispuesto a entablar una negociación con Moscú bajo “cualquier formato” para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa.



Zelenski y Trump hablaron por teléfono por la tarde, después de que el Parlamento ucraniano ratificara el acuerdo con Washington sobre los recursos naturales del país en guerra.



El dirigente ucraniano confirmó en redes sociales que “Ucrania está dispuesta a negociar bajo cualquier formato”. Pero “para que esto suceda, es necesario que Rusia demuestre que realmente quiere poner fin a la guerra, comenzando por un alto el fuego completo e incondicional”, agregó.



Tras la conversación, Trump pidió una tregua incondicional de un mes entre Rusia y Ucrania y advirtió que impondrá sanciones si no se respeta.



“Las conversaciones con Rusia y Ucrania continúan. Estados Unidos pide, idealmente, un alto el fuego incondicional de 30 días”, escribió en su red Truth Social.



“Todo puede hacerse muy rápidamente, y estaré disponible en cualquier momento si se necesitan mis servicios”, sostuvo el magnate republicano, que busca un alto el fuego que desemboque en una “paz duradera” para acabar con la guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.



La conversación entre Trump y Zelenski se produjo después de que el Parlamento ucraniano ratificara el acuerdo con Estados Unidos sobre la explotación de los recursos naturales de la antigua república soviética.



El pacto se firmó tras semanas de tensas negociaciones y según Kiev, podría abrir la vía a una nueva ayuda militar estadounidense.



Zelenski consideró que el texto abre un “nuevo capítulo” en las relaciones.



El tratado se refiere a la extracción de minerales, petróleo y gas en Ucrania pero no incluye garantías de seguridad, como pedía Kiev.



El acuerdo bilateral se firmó a finales de abril después de semanas de tensiones entre Kiev y Washington, que culminaron en un enfrentamiento verbal entre ambos presidentes en el despacho oval en febrero.



Contrario a lo que deseaba Trump, el documento no contempla contabilizar como deuda de Ucrania hacia Estados Unidos la ayuda estadounidense otorgada por su predecesor Joe Biden desde el inicio de la invasión.



No incluye garantías de seguridad, pero ofrece “una oportunidad para presionar a Rusia, porque demuestra que Estados Unidos está dispuesto a proteger su asociación y sus intereses. No es solo mi impresión, son palabras de la Casa Blanca”, subrayó la ministra de Economía de Kiev, Yulia Svyrydenko.



El texto prevé, en cambio, que la nueva ayuda militar estadounidense pueda contabilizarse como contribución a un fondo de inversión ucraniano-estadounidense, recordó.