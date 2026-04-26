Zelenski advierte de “terrorismo nuclear” de Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó este domingo (26.04.2026) a Moscú de "terrorismo nuclear", con motivo de la conmemoración de los 40 años de la explosión en la planta de Chernóbil, que se cumple en plena invasión rusa. El mandatario señaló que Moscú, con sus ataques, pone al mundo al borde de una nueva catástrofe atómica.

"Hace cuarenta años, el mundo se enfrentó a uno de los peores desastres nucleares: la explosión del cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. Se liberó una cantidad significativa de material radiactivo al medio ambiente. Cientos de miles de personas han estado lidiando con las consecuencias de esa tragedia durante años", dijo Zelenski en su cuenta de Facebook.

El presidente recordó que se construyó un sarcófago sobre el reactor destruido para contener la radiación, en cuya construcción participaron más de 40 países. "Estas dos estructuras son las que protegen contra las fugas de radiación y la contaminación. Su mantenimiento y protección son en beneficio de todos. Pero con su guerra, Rusia vuelve a poner al mundo al borde de un desastre provocado por el hombre", aseguró.

Miles de víctimas

Zelenski recordó que los drones Shahed rusos sobrevuelan permanentemente la vieja central nuclear y que uno de ellos se estrelló contra el sarcófago el año pasado. "El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera de lograrlo es obligar a Rusia a detener sus ataques insensatos", subrayó.

"Recordamos a todos los que dieron su vida al afrontar las consecuencias de esta tragedia. Que la memoria de todas las víctimas del desastre de Chernóbil perdure", agregó.

La explosión de 1986 en la central de Chernóbil fue el peor desastre nuclear civil de la historia, y cambió la percepción global sobre la energía nuclear. Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación. Unas 600.000 personas involucradas en la operación de limpieza, conocidas como "liquidadores", estuvieron expuestas.

Un informe de la ONU de 2005 situó el número de víctimas mortales confirmadas y previstas en 5.000 en los tres países más afectados. Greenpeace estimó en 2006 que el desastre había causado cerca de 200.000 muertes entre 1990 y 2004.