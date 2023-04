Yemen: 85 muertos en estampida para acceder a ayuda económica de $8

Saná, Yemen | Empezó como un acto de caridad y terminó en pesadilla: 85 personas murieron este jueves en una estampida en la capital de Yemen, cuando una muchedumbre se congregó para recibir una limosna equivalente a ocho dólares.



La iniciativa de la ayuda partió de un comerciante de Saná con motivo del Aid el Fitr, la fiesta que marca el mes de ayuno musulmán del ramadán.



Un gesto especialmente significativo en este país empobrecido y martirizado por ocho años de guerra civil, que recién ahora empieza a vislumbrar una salida diplomática.



"Vino mucha gente a recibir la limosna", a una escuela situada en el barrio histórico de la capital, cuenta a AFP Alaa Said, un residente de Saná de 28 años que resultó herido de levedad.



"La gente se empujó, unos encima de otros, y me di con la cabeza en la pared", añade.



La estampida se produjo de noche en el momento de distribuirse la ayuda de 5.000 riales yemeníes, el equivalente del precio de una comida familiar.



"Se escucharon gritos que venían de delante", cuenta otro superviviente, Nabil Ahmed, de 23 años, que se encontraba al fondo de la muchedumbre cuando se produjo el drama.



La zona fue rápidamente cerrada por las fuerzas de seguridad de los rebeldes hutíes, un movimiento cercano a Irán que tomó Saná en 2014.



En el lugar de la tragedia pueden verse no obstante la puerta del colegio arrancada y manchas de sangre sobre las escaleras de piedra.



"Había una muchedumbre. Se me echaron encima y me hicieron daño", dijo al canal de televisión hutí Al Masirah un niño herido, desde la cama de su hospital.



Tres detenidos