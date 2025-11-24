Yamal pisa por primera vez Stamford Bridge, escenario del "Iniestazo"

Lamine Yamal no tenía aún dos años cuando Andrés Iniesta logró en 2009 uno de los goles más recordados de la historia del Barça y este martes a las 2 p. m. pisará por primera vez el césped de Stamford Bridge convertido en la gran estrella azulgrana.



El duelo en Londres, no obstante, no tendrá la trascendencia del disputado el 6 de mayo de 2009, que sirvió para que los azulgranas se clasificaran para la final de Roma, gracias al gol de Iniesta en el descuento, preludio de la que iba a ser la tercera Copa de Europa ganada por el club catalán.



Pero el partido del martes será uno de los más atractivos de la 5ª jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, con dos de los equipos más en forma del continente, y puede resultar casi decisivo en las aspiraciones de ingleses y catalanes por acabar en el Top 8 y clasificarse directamente para los octavos de final de la competición europea.



- Fuera del Top 8 -



Tras cuatro jornadas disputadas, ambos equipos están empatados a siete puntos, fuera del Top 8, y una derrota puede resultar fatal para lograr el objetivo de evitar el play-off de repesca.



Más allá de aquella recordada eliminatoria en 2009, ambos equipos han mantenido una gran rivalidad en lo que va de siglo, aunque no hayan vuelto a cruzar sus caminos desde la temporada 2017-2018, cuando el Barcelona se clasificó con un resultado global de 4-1, tras empatar 1-1 en Londres y ganar 3-0 en el Camp Nou.



Aquel equipo estaba liderado por Messi y Yamal, que apenas tenía entonces 10 años, es ahora la figura indiscutible del Barça.



Una vez superados los problemas físicos que ha sufrido en este inicio de temporada, el joven extremo reencuentra poco a poco su nivel habitual, como demostró el fin de semana con dos asistencias en la goleada 4-0 al Athletic, incluida una con el exterior del pie marca de la casa.



"Ha trabajado duro estas dos semanas, estoy feliz por lo que he visto", declaró Flick en la previa ante el Athletic al ser preguntado por Yamal, que se perdió la última convocatoria con España por una pubalgia.

