Yair Lapid forma una nueva coalición para desbancar a Netanyahu

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, anunció este domingo (26.04.2026) una nueva coalición con el partido del ex primer ministro Naftali Bennett de cara a las elecciones generales que se celebrarán en otoño en Israel, una nueva formación que será encabezada por este último, favorito en los comicios, para tratar de desbancar a Benjamín Netanyahu del poder.

En mensajes en sus redes sociales, Lapid, líder del partido de centro 'Yesh Atid' (Hay Futuro), afirmó que ambos políticos anunciarán los detalles de la coalición en una rueda de prensa que celebrarán a lo largo del día. "El ex primer ministro Naftali Bennett y yo anunciaremos hoy el primer paso en el proceso de reparación del Estado de Israel: la unión del partido Yesh Atid y del partido Bennett 2026 en un partido unificado", afirmó en uno de sus mensajes.

"Esta iniciativa propicia la unificación del bloque del 'campo del cambio' y nos permite concentrar todos nuestros esfuerzos en guiar a Israel hacia las reparaciones necesarias", añadió Lapid.

Una reedición de la coalición que venció en 2021

Bennett, que representa a la parte más centrista de la derecha israelí, ya concurrió a las elecciones de 2021 junto con Lapid en una coalición de partidos que ganó los comicios y desbancó a Benjamín Netanyahu tras años de gobierno.

Bennett fue entonces nombrado primer ministro, pero problemas internos en la coalición llevaron a que anunciara en junio de 2022 la disolución del Parlamento israelí y laconvocatoria de nuevos comicios, en los que ganó de nuevo Netanyahu.

Naftali Bennett, de 54 años, hijo de inmigrantes estadounidenses y antiguo empresario del sector de la alta tecnología que vendió su empresa emergente en 2005 por 145 millones de dólares (110 millones de euros), explota al máximo su imagen de exoficial de las fuerzas especiales israelíes, un perfil que le garantiza el apoyo de un sector de la generación más joven, especialmente tras más de dos años de guerra.

Reconocido periodista de televisión, Lapid incursionó en la política en 2012 al fundar el partido Yesh Atid ('Hay un Futuro'), que se ha convertido en la segunda fuerza política más importante del país y desde entonces ha liderado la oposición, salvo en algún período de gobierno.

Según el último sondeo electoral del Canal 12 israelí, Bennett obtendría 21 escaños y Lapid siete, con lo que los 28 de ambos superarían a los 25 previstos para el Likud, partido de Netanyahu, pero no llegarían a los 61 escaños de la mayoría y tendrían que pactar con otros partidos.



