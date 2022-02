Xiomara Castro, presidenta de Honduras, da positivo por COVID-19

La izquierdista Xiomara Castro, quien asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero, informó el domingo que se contagió de Covid-19, pero que sigue atendiendo los asuntos de Estado de manera "no presencial".



"El resultado del PCR (Covid-19) de ayer (sábado) fue negativo, el de hoy (domingo) es positivo", anunció en su cuenta de la red Twitter la presidenta de 62 años, quien sustituyó en el cargo a Juan Orlando Hernández para el periodo 2022-2026.



"Según los exámenes es leve. Con la bendición del Creador del universo, sigo ateniendo no presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y constitucional", añadió.



La presidenta cuenta con dos dosis de la vacuna anticovid-19, según explicó a la AFP su esposo, el derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006-2009). El exgobernante detalló que los últimos examenes no muestran comprometimiento en los pulmones de Castro.



Durante la semana, Castro realizó actividades públicas, participando el martes y el jueves en las celebraciones por el 275° aniversario de la aparición de la virgen de Suyapa, en la basílica del este de Tegucigalpa.



En la Casa Presidencial juramentó a ministros y otros funcionarios y recibió la visita del boxeador Teófimo López, nacido en Nueva York de padres hondureños.



Su antecesor Hernández también se contagió de Covid-19 en 2020 y estuvo internado con severas complicaciones respiratorias en el Hospital Militar.



Honduras registra más 40.000 contagiados y más del 10.500 muertos por la pandemia de coronavirus.