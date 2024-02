Xavi: "Los árbitros van condicionados (por las críticas del Real Madrid)"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, cree que "los árbitros van condicionados" a los partidos por las críticas que reciben en la televisión del Real Madrid, lo que para él "adultera un poco la competición".



"Ya dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. No me gusta", dijo Xavi en rueda de prensa antes del partido de la 23ª jornada liguera contra el Alavés.



La televisión del Real Madrid lleva semanas emitiendo controvertidas piezas en las que critica actuaciones de diversos árbitros.



"Creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo que van condicionados", añadió el técnico azulgrana.



Xavi apoyó las palabras de su presidente, Joan Laporta, quien este viernes aseguró que "lo que hace Real Madrid Televisión es una vergüenza" tachando esas emisiones de propaganda.



Laporta criticó especialmente el arbitraje de un reciente partido del Real Madrid contra el Almería, en el que los merengues iban perdiendo 2-0, pero ganaron 3-2 después de tres controvertidas decisiones del VAR.



"Fue una vergüenza lo que pasó ante el Almería. Lo vio todo el mundo y, en cambio, ellos dicen que los árbitros favorecen al Barcelona", afirmó el presidente azulgrana en una entrevista con la radio RAC1.



"Comparto 100% las palabras del presidente, es una realidad", aseguró Xavi, recordando que "Lo dijo Simeone, ¿no? Que no somos tontos. Lo ve todo el mundo".



Preguntado por la publicación de los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y el Almería, Simeone afirmó que "no importa lo que filtran, sino lo que pasa, pero se piensan que somos todos tontos y eso es lo que da bronca".



Por otro lado, el técnico azulgrana admitió que el 'caso Negreira', en el que se investigan pagos del Barça a empresas de un exresponsable arbitral, les ha lastrado.



"El tema del 'caso Negreira' no nos ha sumado en absoluto y es así, es una realidad. Con esto hay que competir", afirmó Xavi Hernández, que dejará el Barcelona al término de la temporada.



Laporta y otros expresidentes azulgranas, así como el propio club, están siendo investigados en este caso, en el que la justicia española trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de influenciar en la competición, lo que niega el club alegando que eran por simples informes arbitrales.