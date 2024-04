Xavi ilusionado por seguir en el Barça y en un proyecto que "no está acabado"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que la confianza de sus jugadores y la creencia en que su proyecto todavía no está acabado le hicieron cambiar de opinión para seguir al frente del equipo y no dejar su puesto como había avanzado a finales de enero.



"Pienso que el proyecto no está acabado, pienso que tenemos muchas opciones de que el proyecto siga siendo ganador", indicó este jueves Xavi en una rueda de prensa junto al presidente del club, Joan Laporta, horas después de que la entidad confirmara la víspera que Hernández seguiría en su puesto.



"Los jugadores, que son parte muy importante de esta decisión (...) creen en todo esto y eso me ha hecho cambiar de opinión. Y, como rectificar es de sabios, aquí estamos", agregó Xavi, quien aseguró sentirse con "toda la ilusión del mundo" para continuar.



Después de haber anunciado a finales de enero que dejaría su puesto al término de la temporada, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, seguirá el próximo curso en el banquillo de su club de siempre, confirmó el Barça a la AFP en la noche del miércoles.



Como apuntaba en las últimas horas varios medios españoles, el técnico catalán, que había renovado hasta 2025 el pasado otoño (boreal), aceptó cumplir su contrato después de un día de reuniones con su presidente Joan Laporta y con el director deportivo del club azulgrana, el portugués Deco.



"No era un tema de ego, no era un tema de dinero, es un tema de club, yo quiero al Barça. Ayer le dije al presidente: 'Me veo capaz, pienso que hay un proyecto, he hecho debutar a mucha gente joven, tengo la energía, tengo las ganas'", agregó Xavi sobre su cambio de parecer.



"Apostar por la estabilidad es fundamental para los proyectos", indicó de su lado un satisfecho Laporta que calificó de "muy buena noticia" la continuidad de Xavi, de quien dijo que cuenta con toda su "confianza".