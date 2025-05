Xabi Alonso se despide del Leverkusen con el Real Madrid en el horizonte

Cerrado un capítulo, se abre el siguiente: el entrenador español Xabi Alonso pone punto y final a su aventura en el Bayer Leverkusen al final de la presente temporada, abriendo las puertas a su llegada al Real Madrid.



Luego de varias semanas retrasando por su propia voluntad el momento de hacer el anuncio, el técnico vasco compartió finalmente su decisión este viernes. "Estos dos partidos (contra Borussia Dortmund y Maguncia) serán mis dos últimos como entrenador del Bayer Leverkusen", explicó en inglés, pese a dominar el alemán.



Su contrato con el 'Werkself' (once de la fábrica, apodo del Leverkusen) llegaba hasta el 30 de junio de 2026, pero Xabi Alonso ha decidido ponerle fin un año antes, tras haber llegado al banquillo del BayArena en septiembre de 2022.



En marzo, en la vuelta del parón internacional, pospuso por primera vez cualquier decisión, explicando entonces que no había nada que anunciar. Desde entonces ha ido repitiendo esa fórmula en sus ruedas de prensa, argumentando que no era buen momento para hablar del futuro.



Después de haber compartido su decisión con sus jugadores el viernes, durante el entrenamiento previo al partido de la 33ª jornada de Bundesliga contra el Borussia Dortmund, la hizo pública en la rueda de prensa.



El anuncio significa que podrá despedirse de los aficionados del Leverkusen el domingo, antes del final de temporada la próxima semana en Maguncia. Después, llegará el momento de hacer las maletas, con un más que posible fichaje por el Real Madrid.



Aunque el viernes no quiso hablar de su futuro, el diario español Marca anunció que el italiano Carlo Ancelotti dejará el banquillo blanco a final de temporada, una vacante que parece prometida para las próximas tres temporadas al vasco de 43 años.



Un primer capítulo dorado



El canterano de la Real Sociedad debutó con el club donostiarra (2000-2004) antes de jugar en gigantes europeos como Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) y Bayern Múnich (2014-2017).



Campeón dell mundo (2010) y doble campeón de Europa (2008, 2012) con la selección española, también tocó techo a nivel de clubes con dos Ligas de Campeones, una con el Liverpool (2005) y otra con el Real Madrid (2014). Un palmarés exquisito como jugador al que se le añaden numerosos títulos nacionales.



Ya como técnico, en el momento de su llegada al club de la periferia de Colonia su currículum en los banquillos era escaso: tras colgar las botas, entrenó a las categorías juveniles del Real Madrid y después al equipo reserva de la Real Sociedad (2019-2022).



En el momento de asumir las riendas del Leverkusen, en septiembre de 2022, el equipo ocupaba la 17ª posición, en puestos de descenso, pero Alonso llevó al club a clasificar a Europa League (6º). Este fue su primer mialgro en Alemania.



En su primera temporada completa, la 2023-2024, logró el primer campeonato del Leverkusen en 120 años de historia, sin conceder ni una sola derrota en los 34 partidos de Bundesliga (28 victorias y 6 empates). También ganó la Copa de Alemania, y su única derrota en toda la temporada llegó en la final de la Europa League (3-0 contra Atalanta).



"Una temporada de ensueño de la que quizás nos acordaremos en 20 años", recordó este viernes.



Su rendimiento no pasó desapercibido, y en 2024 ya provocó el interés de Liverpool y Bayern Múnich para ocupar los huecos de Jurgen Klopp y Thomas Tuchel.



Tras quedarse, esta temporada ha mantenido el pulso al Bayern Múnich en la lucha por la Bundesliga, aunque un empate contra el gigante bávaro a mediados de febrero (0-0) impidió al 'Werkself' pelear el título en la recta final.



El Bayern fue también su verdugo en octavos de final de Liga de Campeones (5-0 en el total ida/vuelta), mientras que en Copa de Alemania cayó eliminado en semifinales por el modesto Arminia Bielefeld, de 3ª división.



Una etapa que llega a su fin, pero que dispara la expectación para su futuro club.