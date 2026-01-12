Xabi Alonso queda fuera del Real Madrid

La era de Xabi Alonso en el Real Madrid duró poco, ya que este lunes el equipo blanco anunció la salida del técnico.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, informó la institución mediante un comunicado.

Este domingo, el Barcelona derrotó al Real Madrid en la final de la Copa del Rey y los merengues se ubican segundos, detrás de los barcelonistas, en LaLiga.

Además, en la Champions League son séptimos.