Xabi Alonso confía en "apurar los plazos" para recuperar pronto a Mbappé

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó que su club va a "apurar los plazos" y "hacer todo lo posible" para que Kylian Mbappé, lesionado en la rodilla izquierda, regrese a la competición, aunque se negó a dar una estimación de fecha.



"Vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos y que pueda estar lo antes posible. ¿Cuándo? Esa es la pregunta, no lo sé", dijo el técnico vasco en su conferencia de prensa de la víspera del partido ante el Betis en la decimoctava jornada de la Liga española.



Preguntado sobre la posibilidad de que Mbappé dispute la próxima semana la Supercopa de España en Arabia Saudita a pesar de su reciente esguince de rodilla, Xabi Alonso dejó la puerta abierta: "Esperamos".



Una fuente cercana al jugador había indicado el miércoles a la AFP que el atacante francés iba a estar de baja tres semanas y que por ello se perdería el partido ante el Betis y la Supercopa de España, siendo duda para el choque ante su exequipo Mónaco el 20 de enero en la Liga de Campeones europea.



Mbappé está siendo clave este curso para el Real Madrid, con un balance de 29 goles en 24 partidos.



Xabi Alonso afirmó confiar en el resto de jugadores del ataque, especialmente los brasileños Vinicius Jr y Rodrygo.



Vinicius fue abucheado en el último partido del equipo en 2025, la victoria ante el Sevilla del pasado 20 de diciembre.



"Veo a Vini bien, con alegría y sonriente. A todos nos ha venido bien el parón (por la Navidad) para refrescar", dijo.



Xabi Alonso también habló de la reciente salida del plantel del joven brasileño Endrick, que se fue al Lyon como cedido hasta el final de temporada.



"En el momento en el que está en su carrera, Endrick necesita jugar. Entiendo esa decisión y que el club quiera que se desarrolle y gane experiencia en una liga como la francesa. El Real Madrid lo hace muy bien con jugadores que salen para crecer y luego vuelven", apuntó.



El Real Madrid inicia la decimoctava jornada española como segundo a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, que este domingo visita en un derbi al Espanyol.

