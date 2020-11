WhatsApp se estrena con mensajes que se autodestruyen

WhatsApp dijo el jueves que introducirá la posibilidad de enviar mensajes que desaparezcan, una novedad con la que la aplicación propiedad de Facebook sube la apuesta para competir con la red social Snapchat.



El servicio de mensajería utilizado por más de dos mil millones de personas en todo el mundo dijo que permitirá a los usuarios optar por conservar los mensajes que envíen o que estos se autodestruyan al cabo de siete días.



"Hoy en día, los mensajes de WhatsApp a menudo permanecen en nuestros teléfonos para siempre. Si bien es genial conservar los recuerdos de amigos y familiares, la mayor parte de lo que enviamos no tiene por qué ser eterno", dijo una publicación del blog de WhatsApp.



"Nuestro objetivo es hacer que las conversaciones en WhatsApp se sientan lo más parecidas posible a las conversaciones en persona, lo que significa que no deberían tener que quedarse para siempre. Por eso nos emociona presentar la opción de usar mensajes que desaparecen en WhatsApp", agregó.



Facebook introdujo previamente una opción similar para su plataforma Messenger, siguiendo los pasos de Snapchat, que atesora un gran número de usuarios jóvenes.



WhatsApp eligió una ventana de siete días "porque creemos que ofrece la tranquilidad de que las conversaciones no son permanentes, y al mismo tiempo sigue siendo práctico para no olvidar de qué se estaba charlando", señaló el texto.



"La lista de compras o la dirección de la tienda que recibiste hace unos días estará allí mientras la necesites y luego desaparecerá cuando ya no lo hagas".



La medida llega en momentos en que la principal plataforma de Facebook pierde terreno entre el público más joven ante rivales como Snapchat y TikTok, incluso aunque Instagram, también propiedad de Facebook, continúa creciendo en ese grupo demográfico.



Una encuesta de la firma Piper Jaffay a adolescentes estadounidenses el mes pasado mostró que Snapchat es su red social favorita y que TikTok superó a Instagram en el segundo lugar.

